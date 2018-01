Tragediile rutiere din Lazu şi de pe strada Mircea. Mercedesul rula cu 170 km/h, Audiul cu 125 km/h? Aşteptăm informaţiile oficiale

Tragediile rutiere din Lazu și de pe strada Mircea. Mercedesul rula cu 170 km/h, Audiul cu 125 km/h? Așteptăm informațiile oficiale

Publicam, într-una dintre edițiile online anterioare, un punct de vedere, conform căruia două tragedii rutiere petrecute pe finalul anului trecut, cea din Lazu și cea de la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Decebal, ar fi putut fi evitate dacă toți conducătorii auto ar fi circulat cu vitezele regulamentare, stabilite prin lege.Făceam, de asemenea, un apel către Poliție, să dea publicității (dacă are informațiile) vitezele cu care s-a circulat în evenimentele amintite. Cum încă se lucrează la dosare, nu am intrat încă, oficial, în posesia informațiilor. Așteptăm.Până la atunci, un cititor al ziarului nostru vine cu o explicație extrem de bine documentată în cazul accidentelor soldate cu morți, precizând că nu Poliția stabilește viteza automobilelor implicate în accidente și că toate informațiile se înregistrează la parchet.„Nu Poliția întocmește și stabilește raportul care constată viteza. Poliția întocmește un proces verbal cu ce găsește la fața locului. Audiază martorii și persoanele implicate, adună probe, după care un expert auto desemnat de judecătorie întocmește raportul de expertiză constatatoare a vitezei în urma măsurătorilor la fața locului, a modului cum au rămas mașinile după producerea accidentului, avariile suferite de autoturisme. Se mai adună câteva documente oficiale, după care, în funcție de cele constatate, se încadrează faptele, se întocmește un referat cu propunere corespunzătoare și se înaintează procurorului care ia decizia finală. Toate dosarele penale se înregistrează la parchet și se efectuează sub coordonarea procurorului care are respectiva unitate de Poliție în arondare”, a scris un cititor, care - cel mai probabil - este de meserie polițist, deținând chiar și o funcție de conducere.Sunt voci care spun că mașinile implicate în cele două tragedii au circulat cu viteze excesive.„Se pare că Mercedesul circula cu 170 km/h, iar impactul a avut loc în jurul vitezei de 135-145km/h. Pentru Audiul Q5, se estimează 120 km/h în momentul impactului”, a scris un alt cititor, care pare, la rândul său, bine documentat.Sunt și cititori care susțin că, cel puțin în cazul accidentului din Lazu, vina îi aparține în totalitate șoferiței din Sandero.„Acea doamnă conducea o panaramă de mașină. În opinia unora, durerea principală este că acel puști conducea o mașină pe care mulți dintre voi nu își permit să o viseze și pe voi invidia vă face să nu gândiți rațional. Doamna cu Sandero - vinovată 100%, nu alții, că nu au protejat-o pe ea în trafic”, a scris Relu, foarte probabil un apropiat al șoferului din Mercedes.XXXVom urmări cu atenție modul în care vor decurge anchetele, iar la finalizare, vom prezenta concluziile parchetului.