Tragedii rutiere în judeţul Constanţa. "Te vom mai vedea doar prin fereastra amintirilor"

Tragedii rutiere în județul Constanța. "Te vom mai vedea doar prin fereastra amintirilor"

Viteza și teribilismul nu sunt o combinație de dorit și, tocmai din această cauză, nu mai puțin de trei persoane și-au pierdut viața în două tragedii rutiere, înregistrate pe raza județului Constanța, în decurs de câteva ore. Printre persoanele decedate, se numără și un minor, în vârstă de 16 ani, care a rupt în două mașina pe care o conducea, după ce a intrat într-un stâlp.Primul accident grav a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 01:45. Gigi Adrian Roșca, în vârstă de 49 de ani, din Medgidia, se afla în autoturismul său, marca Mercedes S Class, împreună cu alți patru pasageri. La un moment dat, în timp ce circula pe DJ 222, dinspre Cuza Vodă către Medgidia, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat peste 100 de metri în afara părții carosabile.Potrivit anumitor surse, se pare că, la intrarea în curbă, șoferul ar fi acroșat o gură de aerisire și a pierdut controlul volanului. În urma accidentului, mașina a ars ca o torță. Șoferul și un pasager, George I., au decedat. Viorel P., Cornel I. și Florea C., ceilalți trei pasageri care se aflau în mașină, au fost transportați la Spitalul Județean Constanța, în stare gravă.Mașină ruptă-n două!În dimineața zilei de marți, în jurul orei 07:00, un alt accident avea să se lase cu pierderi de vieți omenești. Marian Cosmin Albu, un minor în vârstă de 16 ani, se afla la volanul unui autoturism Opel Vectra, alături de un prieten, în vârstă de 19 de ani. Tânărul conducea mașina pe aleea de acces către o fermă din apropierea municipiului Mangalia, unde ar fi pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului.În urma accidentului rutier, a rezultat decesul minorului și vătămarea corporală a pasagerului din dreapta, Daniel Gabriel I.. Impactul a fost atât de puternic, încât mașina s-a rupt în două, în urma coliziunii cu stâlpul.Victimele, la Terapie IntensivăÎn urma accidentelor, la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța au fost aduși cei trei pasageri din autoturismul Mercedes, cu vârste cuprinse între 36 și 45 de ani. În urma investigațiilor, s-a stabilit că cei trei au suferit multiple traumatisme, în momentul de față fiind internați în secția ATI, intubați și ventilați mecanic. Daniel Gabriel I., pasagerul din autoturismul Opel, a fost adus la spital cu fracturi multiple, contuzii pulmonare și ruptură hepatică, fiind internat tot în secția Terapie intensivă.„Au fost aduși, în această dimineață (n.r. - ieri dimineață), patru pacienți în stare foarte gravă, cu multiple traumatisme, inconștienți. Trei victime sunt intubate, iar o a patra, mai tânără, este conștientă și vorbește. Este greu de zis dacă au sau nu șanse de supraviețuire. Așteptăm rezultatele investigațiilor medicale la care au fost supuși”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Victoria Bădărău, medic șef Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Județean Constanța.Mesaje de condoleanțe emoționanteLa aflarea veștii că Marian Cosmin Albu a decedat, prieteni și rude au transmis familiei numeroase mesaje de condoleanțe.„Vestea morții neașteptate a ființei iubite ne-a îndurerat. Nu există cuvinte care să ne poată alina durerea și tristețea prin care trecem. De acum înainte, nu te vom mai vedea decât prin fereastra amintirilor. Odihnește-te în pace, viața mea!”, este mesajul Andradei, prietenă a minorului.De asemenea, Narcisa, verișoara lui Marian, a așternut câteva gânduri în amintirea acestuia.„Dumnezeu să te ierte, suflet frumos! Ai lăsat în urmă doar durere și suferință, aveai toată viața înainte, să îți bucuri părinții și să-i faci mândri. De acolo, de sus, să ai grijă de ei. Nu ne-am văzut de câțiva ani și am crezut că ne vom revedea, dar nu a fost să fie. Am vrut să te văd, să te strâng în brațe și să îți spun că am cel mai cuminte verișor! Dumnezeu te-a vrut acolo, lângă El. Nu te voi uita niciodată, suflet drag, și mereu vei ocupa un loc special în inima mea”.