TRAGEDIE. Un stâlp de înaltă tensiune a căzut peste ei

Ştire online publicată Luni, 13 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un muncitor a murit, luni, și un altul a fost rănit după ce un stâlp de înaltă tensiune pe care cei doi bărbați lucrau, situat pe un câmp din județul Ialomița, s-a prăbușit, unul dintre muncitori fiind prins sub structura metalică.La locul incidentului s-au deplasat pompierii de la descarcerare și un echipaj SMURD, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Ialomița. Înainte de sosirea echipajelor de prim-ajutor, ceilalți muncitori aflați în zonă au reușit să îl scoată pe colegul lor în vârstă de 42 de ani de sub stâlpul de fier, însă acesta era inconștient și se afla în stop cardio-respirator, scrie ziaruldeiasi.ro.Paramedicii și medicii de la ambulanță i-au făcut timp de 40 de minute manevre de resuscitare, însă fără rezultat, în final fiind declarat decesul.Cel de-al doilea bărbat, rănit în urma incidentului, a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, el fiind conștient.Conform unor surse, cei doi erau angajați ai unei firme care are contract cu compania ce asigură furnizarea de energie electrică în județul Ialomița și făceau lucrări de reparații și întreținere la rețeaua de electricitate.Polițiștii și specialiștii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă vor deschide dosare de cercetare în urma acestui incident.