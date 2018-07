TRAGEDIE RUTIERĂ, TRANSMISĂ LIVE PE FACEBOOK: "Am dat live, să vadă poliţia că e beat!"

TRAGEDIE RUTIERĂ, TRANSMISĂ LIVE PE FACEBOOK: "Am dat live, să vadă poliția că e beat!"







Cătălin Șindilă a fugit din spital și susține că el și soția sa au fost luați la ocazie de bărbatul care acum este reținut de polițiști. Acesta se căsătorise de cinci luni cu femeia care și-a pierdut viața.



„Accelera în viteză și cum am văzut am intrat pe live că la noi aici la intersecție mai stă poliție și poate să îl oprească imediat. Eu i-am zis «mergi ușor!», dar mai rău dădea. Nu am urcat singur, eram cu soția. Ea era în spate”, spune Cătălin Șindilă, bărbatul care a transmis pe Facebook întreg accidentul



Șoferul care a provocat accidentul mortal din Slătioara, județul Olt, în care și-au pierdut viața două persoane, a fost reținut pentru 24 de ore și se află sub pază la Spitalul Județean din Slatina. Acesta, fiind băut a intrat pe contrasens și s-a izbit de o altă mașină.



Din accident a rezultat decesul unei pasagere și șoferul nevinovat. Șoferul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.



Pasagerul din mașina care a provocat accidentul rutier mortal, de vineri seara de la Slătioara, spune că a transmis evenimentul live pe Facebook pentru a vedea autoritățile că șoferul era băut.