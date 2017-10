TRAGEDIE RUTIERĂ LA CONSTANŢA. UN MORT ŞI DOI RĂNIŢI ÎN STARE GRAVĂ

4

explicatie

Saracia, incultura si proasta educatie au cateva elemente comune si din pacate toate centrate pe valori morale scazute. Cumperi masina bulgareasca pentru ca esti sarac, nu fitos sau plin de bani, pur si simplu nu ai avut ai mult, ceea ce nu e o rusine, sau te-ai crezut mai jmecher decat altii inmatriculand masina in alta tara, ca sa arati ce poti tu sa faci impotriva unui sistem disfunctional din tara ta. Si pentru ca nu aveai bani, dupa cum spuneam, nu puteai sa-ti cumperi cine stie ce limuzina, noua sau performanta, ai cumparat un Opel, pentru ca e mai ieftin, deci se incadreaza in bugetul tau. Acum ca am stabilit aceste aspecte, mergem mai departe. Esti in situatia de mai sus cand nu prea ai reusit multe in viata, traiesti mediocru, iar mediocritatea in sine inseamna slaba educatie, lipsa ei atrage consum exagerat de alcool, sentimentul interior ca esti jmecher si unic, anturaj infect si asemanator. Din pacate toate astea puse cap la cap inseamna moarte. Si acum pe scurt, un sarac cu un lighean de masina bulgaresc, Opel, dar nu din intamplare (putea sa fie BMW ca si el caracteristic) se intalneste la o bauta cu cativa martaloci din acelasi gen de anturaj, se cred miezul din gogoasa si iau in brate un gard. Din pacate este o trista realitate in ceea ce am spus si nu vad sa se schimbe ceva atata timp, cat doar atat ne permitem. Asta si-a dorit statul de la noi, sa fim saraci, prost educati, beti tot timpul, dusi cu pluta ca sa aiba mase de manevra, carne de tun. Asa ca, ii vad victime ai sistemului.

Adăugat de : Luci, 23 decembrie 2015

Ce treaba are masina? Ce conteaza ca era cu nr de Bg? Aaaaaa inteleg masina ia turnat bautura pe gat.