TRAGEDIE RUTIERĂ! Şi-au spus "DA" până la capătul vieţii! Doi soţi au murit după ce s-au răsturnat cu maşina într-un şanţ

TRAGEDIE RUTIERĂ! Și-au spus "DA" până la capătul vieții! Doi soți au murit după ce s-au răsturnat cu mașina într-un șanț

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Doi soți au murit, de dimineață, într-un accident produs în județul Arad, după ce șoferul a pierdut controlul mașinii, care s-a răsturnat într-un șanț și apoi s-a izbit de un copac, scrie News.ro.Accidentul a avut loc la ieșirea din orașul arădean Pâncota, pe drumul județean 709. Șoferul ar fi pierdut controlul autoturismului, care s-a răsturnat în afara părții carosabile, în șanț, iar apoi s-a izbit de un copac.Mai mulți martori au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat o ambulanță SMURD și un echipaj de descarcerare, dar cei doi ocupanți ai mașinii, un bărbat și o femeie, erau deja morți.Medicii au declarat că rănile acestora erau incompatibile cu viața. Potrivit Biroului de presă al Poliției Județene Arad, cele două victime erau soț și soție și aveau 36, respectiv 35 de ani. Polițiștii fac cercetări privind condițiile în care șoferul a pierdut controlul volanului.În urmă cu 8 ani, Codruț și Nicoleta Margina și-au unit destinele și spus „DA” în fața Divinității. Se iubeau mult și își doreau o viață fericită și liniștită. Au trăit frumos împreună, o spun cei care îi cunoșteau. O arată și fotografiile, și nu doar cele din concedii.În urmă cu o lună și jumătate de bucurau de soarele din Lefkada, Grecia, iar acum câteva zile au fost să se relaxeze la Felix. Erau tineri, el, Codruț, avea 33 de ani, și se simțeau tineri, așa cum chiar Nicoleta scria pe Facebook. Chiar și contul de Facebook îl aveau împreună: „Nicoleta și Codruț Margina”.Totul a fost frumos până în această dimineață… Codruț era din Arad și lucra ca manager de transport la Mavros, compania arădeană de transport, iar Nicoleta era angajată la Delphi, în Ineu. Nicoleta a pierdut autobuzul cu care mergea la serviciu. Ca să nu întârzie, Codruț a urcat la volan și a plecat cu soția lui spre Ineu, dar între Șiria și Pâncota s-a petrecut tragedia. A pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil, a izbit un copac de pe marginea drumului și cei doi au murit împreună…„Am stat cu el aseară, până la 8. I-am spus că eu nu mă culc și să își direcționeze apelurile telefonice către telefonul meu. Azi dimineață am comunicat cu el prin câteva mesaje. Am circulat de multe ori cu el cu mașina. Mi-a scris că merge să o conducă pe soția lui, Nicoleta, la lucru, la Delphi Ineu, pentru că a pierdut autobuzul. Apoi nu știu ce s-a întâmplat…Nu îi plăcea viteza și nici nu răspundea niciodată la telefon atunci când conducea. Chiar ieri am fost cu el cu mașina și pe drum cu patru benzi, acolo la intrarea în Arad, el circula cu 70-75 km/h… Nu îmi vine să cred nici acum. Nu știu, să se fi grăbit acum să ajungă Nicoleta la lucru? Nu am cuvinte…Am văzut și câteva fotografii. Mașina nu pare a fi lovită foarte tare. Mai ales în partea lui Codruț pare că este doar puțin avariată. Nu îmi explic…”, spune Cosmin Truică, patronul firmei de transport Mavros…Acum e durere mare în familiile celor doi, e doliu la Delphi și la Mavros, iar prietenii și apropiații celor doi sunt înmărmuriți… Tragedia este imensă, scrie specialarad.ro