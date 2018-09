TRAGEDIE RUTIERĂ CU PATRU MORȚI. Elev din Constanța, printre cei decedați!

Duminică, a fost plan roșu de intervenție în Vrancea, după un accident grav petrecut pe E85, în apropiere de localitatea Haret. Patru persoane au murit, după ce două mașini s-au lovit frontal.Printre cei patru morți se numără și un minor din Constanța. Acesta era elev la Școala nr. 29 Mihai Viteazul din Constanța." Uneori, Dumnezeu se grăbește să ne aducă la el, asa cum este și cazul elevului nostru, Savu Andrei, din clasa a IV-a B, care, foarte repede, la doar 10 ani, și-a luat, în gând, adio de la colegi, prieteni, profesori și s-a dus la El." Răsfoind printre amintiri, mă întorc cu emoție în ziua de 15 septembrie 2014, când mi-am cunoscut actualii elevi. Printre aceștia și elevul Savu Andrei, un copil sfios și blând, cu un suflet inocent, astăzi, un înger.... L-am sprijinit, l-am iubit, l-am învățat cu drag, am petrecut clipe minunate împreună. A fost un membru important in marea noastra familie, iar pierderea lui fulgerătoare ne-a îndurerat pe toți.Dragul nostru, vei rămâne mereu în amintirea noastră, în amintirea colegilor, în amintirea tuturor care te-au iubit. Locul in banca ta este și acum gol, parcă încă te așteaptă...parcă încă așteptăm din clipă în clipă să intri, zâmbind, în clasă..." Cu profundă tristețe, învățătoarea ta!Odihnește-te în pace, alături de familia ta, suflet bun!Întregul colectiv al școlii noastre, transmite condoleanțe rudelor îndoliate!"