Tragedie rutieră! BĂRBAT LOVIT DE MAŞINĂ ŞI LĂSAT PE MARGINEA DRUMULUI, ÎNTR-O BALTĂ DE SÂNGE. Şoferul fugar nu are permis!

3

Stim de unde vine

Aroganta,grandomania(inclusiv la volan),ingamfarea ,laudarosenia,tendinta de "a te da mare" si bogat sunt gesturi involuntare de disperare ale celor care au fost saraci,care s-au nascut in saracie,care au trait la limita existentei sau care sunt condamnati sa traiasca in mizerie si saracie toata viata lor.Sunt gesturile celor incapabili sa-si depaseaca propriul nivel de existenta.Sunt acte teatrale menite sa demonstreze lumii ca au evadat din carapacea mizeriei personale.Sunt ca niste droguri, sunt doar vise menite sa scoata personajul o clipa din realitatea dura a zilei si din lipsurile cu care se confrunta.Acest om(si altii ca el),o clipa s-a crezut probabil milionar,om de afaceri,bancher sau dandy,nu stim exact.....Acest om si-a dat libertatea doar pentru o clipa de fericire.Toate pacatele astea omenesti se inlatura prin educatie.Iar am ajuns la EDUCATIE.Cerc vicios.

Răspuns la: ionescu

Adăugat de : oana, 12 iunie

Mare curaj trebuie sa ai sa urci la volan fara permis! Un gest de asemenea fel si s-a distrus si pe el, si familia celui care a murit. Din pacate...