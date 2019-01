TRAGEDIE LA CONSTANȚA! Un mort și un rănit grav, după ce s-au izbit cu mașina în pom

Accident rutier la Constanța. O masina intrata in pom, cu 2 persoane incarcerate, intre Olimp si Neptun.Din primele informatii, cele doua persoane sunt in stare gravă, una posibil decedata.Echipajele de interventie sunt in drum spre locul unde s-a petrecut accidentul.Medicii ajunsi la fata locului confirma ca o victima este decedata si una este in coma.Pe lângă cadrele medicale, pentru scoaterea personajelor din autoturism, au intervenit 7 pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare din cadrul Secției Mangalia.Accidentul s-a produs pe DN39 pe sensul Mangalia - Constanta, in curbă la stânga, între Neptun si Olimp a pierdut controlul direcției către dreapta și a intrat in coliziune cu un copac. Conducătorul auto a decedat la fata locului, pasagera locului din dreapta(soția) rănită grav.Se pare ca este o portiune de drum unde s-au produs mai multe accidente.