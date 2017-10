TRAGEDIE LA CONSTANŢA / Diriginta tinerei care s-a sinucis: "A FOST UN ŞOC!"

TRAGEDIE LA CONSTANȚA / Diriginta tinerei care s-a sinucis: "A FOST UN ȘOC!"

Alexandra Iuliana Pătrașcu era elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Independența”. Diriginta elevei i-a fost profesoară timp de mai mulți ani și spune că vestea a venit ca un șoc, știind-o ca fiind o fată cuminte și conștiincioasă.„A fost un șoc de dimineață când am auzit. Era o elevă conștiincioasă și venea la ore. Am avut-o elevă în toți anii aceștia, iar vineri a fost ultima oră cu ea. Se implica în activități școlare, era o fată cuminte, chiar nu știu ce s-ar fi putut întâmpla”, spune diriginta elevei, plină de regret.Marius Ștefan, primarul comunei Independența, i-a fost profesor de educație fizică și o știa pe Alexandra Pătrașcu ca fiind o fată bună. „Era un copil liniștit, retras și am rămas șocat când am aflat de dimineață. Ea mi-a fost elevă la școală, era o fată bună, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat...", a declarat pentru „Cuget Liber”, Marius Ștefan, primarul localității Independența.