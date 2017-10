Tragedie la Constanţa. COPIL DE NUMAI UN AN, OMORÂT DE FRATELE MAMEI!

Tragedie la Constanța. COPIL DE NUMAI UN AN, OMORÂT DE FRATELE MAMEI!

Un copil de doar un an și două luni a murit, în localitatea constănțeană Galița, după ce a fost strivit de o căruță. Copilul a fost lăsat de mamă în grija fratelui acesteia, de 15 ani. Acesta a început să se joace în curtea casei împreună cu nepotul său de un an și două luni, dar și cu alți copii, care se aflau în vizită. La un moment dat, tânărului de 15 ani i-a venit ideea de a-i amuza pe cei mici, oferindu-le o plimbare cu căruța fără cal.Tragedia a avut loc în momentul în care, aflându-se pe o alee în pantă din curtea casei, adolescentul a scăpat căruța din mâini, acesta coborând la vale, către casă. Copilul de numai un an și două luni se afla în dreptul casei, uitându-se la cum se joacă ceilalți copii cu căruța. Acesta a fost pur și simplu strivit de către atelaj. După producerea tragediei, unchiul celui mic, fiind speriat, nu a recunoscut ceea ce s-a întâmplat, spunând că cel mic a căzut de pe o scară din interiorul locuinței. Acesta este cercetat, în stare de libertate, pentru ucidere din culpă.