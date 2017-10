TRAGEDIE ÎN PORT / O persoană a murit, prinsă sub o macara

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila, accidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 9.00, în Portul Brăila, după ce o macara a căzut peste pontonul unde ancorează bacurile.Potrivit primelor informații, macaraua a căzut peste un bărbat care mergea cu bicicleta pe ponton, în zona trecerii cu bacul spre Insula Mare a Brăilei. Bărbatul a fost prins sub macara, iar utilajul a rămas suspendat peste ponton.În urma accidentului, bărbatul prins sub macara a murit, iar o altă persoană a fost rănită, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență din Brăila.La fața locului se află angajați de la Transporturi Navale, polițiști și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Brăila.Șeful ITM Brăila,, a declarat că macaraua făcea lucrări pe malul Dunării, în zona Stânca, unde se trece cu bacul spre Insula Mare a Brăilei."Este vorba despre o instalație de foraj de circa o sută de tone, care efectua lucrări pe malul Dunării, la trecerea bacului spre Insula Mare a Brăilei. Instalația de foraj era în deplasare și la un moment dat, apropiindu-se prea mult de malul Dunării, malul s-a prăbușit sub șenile, iar utilajul s-a înclinat și s-a răsturnat peste capul de pod al bacului", a spus Dumitru Văduva.