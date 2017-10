TRAGEDIE în Mamaia. Tatăl şi fiica de 5 ani, înghiţiţi de ape sub privirile mamei / Galerie FOTO

3

din pacate

Din pacate mi s-a intamplat si mie. Aveam fata si baiatul intr-o barcuta gonflabila, s-a spart un val de barca si mi a aruncat din ea. Apa era pana la soldul meu. In disperarea de moment am inceput sa caut baiatul, el fiind mai mic, avand doar 2 ani, ma uitam in directia in care batuse valul dar nisipul era rascolit si nu se vedea nimic pe fundul apei. Dupa cateva secunde, m-a strigat fetita de 6 ani, din spatele meu, cerea ajutor, ca nu putea sa-si tina fratele cu capul la suprafata, din fericire I-l gasise ea sub apa. Au cazut amandoi in acelasi loc, ea mai inalta si apa mica, s-a ridicat, el mai mic nu, din fericire, mi-a spus fata apoi, l-a simtit sub apa, l-a scos ca salvamarii cu o mana dupa gat si l-a lasat sa respire. Momentele au fost cumplite pentru mine, nu m-a vazut si auzit nimeni, panica este paralizanta, am avut noroc cu fetita care ca o eroina si-a salvat fratele. Ce am invatat? Ca am fost iresponsabil, de dragul lor, I-am pus in pericol, nu intru cu barcute si copii cand sunt valuri, nu ma duc la apa mai adanca de soldul celui mai mic copil. Am trait acele momente de groaza, cand iti cauti copilul, nu le doresc la nimeni, I-l inteleg pe cel decedat, ca a simtit neputinta si ce a vrut sa faca, o tragedie de nedescris. Marea chiar cere respect, e vie si neinteleasa. Dumnezeu sa ii odihneasca. Sincere condoleante mamei indurerate.