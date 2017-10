Tragedie în cartierul Poarta 6. O fetiţă a murit, încercând să se joace cu păsările

Tragedie în cartierul Poarta 6. O fetiță a murit, încercând să se joace cu păsările

Durere fără margini într-o familie din cartierul constănțean Poarta 6. O fetiță de doar un anișor și șapte luni a murit, după ce a căzut în gol de la etajul patru al blocului, de la fereastra bucătăriei. Vecinii cred că, în naivitatea ei, micuța a vrut să se joace cu guguștiucii care s-au aciuat în zonă.O tragedie greu de exprimat în cuvinte a zguduit, vineri, la orele prânzului, liniștea cartierului Poarta 6 din municipiul Constanța. Locatarii, care cu sacoșele în mâini, veniți de la piață, care ieșiți alarmați din apartamente, priveau înmărmuriți pata de sânge din fața blocului FD 7, de pe aleea Brizei. Vestea a circulat repede, din gură în gură: o fetiță de nici doi anișori și-a găsit sfârșitul pe asfaltul din fața imobilului, după ce a căzut de la fereastra bucătăriei unde se juca, aflată la etajul al patrulea al clădirii.Incidentul zguduitor a avut loc în jurul orei 13,00. Micuța Bianca Nicole, în vârstă de un an și șapte luni, împreună cu sora ei geamănă și frățiorul în vârstă de șapte ani se aflau în apartamentul de la etajul al patrulea al familiei Berlea, sub supravegherea bunicii. Părinții erau la serviciu, iar bunicul plecase cu treabă. Într-o clipă de neatenție a bunicii, fetița s-a cățărat pe un scaun aflat în apropierea ferestrei din bucătărie și s-a aplecat peste pervaz. S-a dezechilibrat și a căzut în gol, de la o înălțime de peste 20 de metri. În momentul tragediei, bunica s-ar fi aflat la toaletă, spun vecinii.Tot ei povestesc cum, după ce și-a dat seama ce s-a întâmplat, femeia a coborât într-un suflet în fața blocului și, sfâșiată de durere, și-a dus nepoata pe brațe înapoi în apartament. A fost însă prea târziu. Nici medicii de la Serviciul de Ambulanță Constanța, ajunși la fața locului, nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Suferise un traumatism cranio-cerebral ce i-a fost fatal. De asemenea, la fața locului a fost solicitată și o a doua ambulanță, pentru a acorda îngrijiri medicale bunicii copilei.După incident, părinții au ajuns într-un suflet acasă, la fel și bunicul micuței, care a izbucnit în plâns când a văzut cum mașina de la Morgă se îndepărtează de bloc, ducând trupul neînsuflețit al nepoțelei. A încercat chiar să oprească mașina…Vecinii dau vina pe guguștiuciCât privește împrejurările care au dus la acest tragic sfârșit, vecinii au o singură explicație: fetița a fost atrasă spre fereastră de guguștiucii care zboară foarte aproape de bloc. „S-au aciuat în gurile de aerisire de la cămări și vin și pe pervazul ferestrei, dacă le pui de mâncare. Știu, pentru că și noi facem la fel. Cel mai probabil, fetița i-a văzut și a vrut să-i prindă”, spune o vecină, cu lacrimi în ochi. Gospodinele care s-au strâns în fața blocului au fost, de altfel, cele care au aprins lumânări în locul blestemat.Lacrimi în ochi aveau și medicii de la Ambulanță, când au părăsit apartamentul unde se afla trupul micuței. „Este o tragedie ceea ce s-a întâmplat, ne-a afectat și pe noi. S-au făcut manevrele de resuscitare timp de 50 de minute, dar a răspuns nefavorabil, pacienta fiind declarată decedată. Noi am fost la domiciliu, pentru că bunica, între timp, a luat-o în casă. În mod normal, pacientul se lasă așa cum se găsește, la locul accidentului”, consideră dr. Rodica Baias.Anchetă la PolițieTrupul neînsuflețit al micuței a fost transportat la Morga Centrală, pentru efectuarea necropsiei, iar polițiștii Secției 5 au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.Un alt caz asemănător a avut loc câteva ore mai târziu, în cartierul CET din Cosntanța. Un băiețel în vârstă de șase ani a căzut de la ejatul unui imobil, fiind transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cu multiple traumatisme. Din fericire, starea băiatului este bună.