TRAGEDIE IMENSĂ! Un bărbat a murit strivit de un tractor

Un bărbat a murit după ce a fost strivit sub un tractor. Tragedia s-a petrecut într-o pădure din zona satului Sărișor, comuna Șaru Dornei. Un tractor s-a răsturnat și șoferul a fost găsit sub utilaj. Din nefericire, acesta era decedat, scrie realitateadesuceava.net





Joi, în jurul orei 20.30, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesisată prin 112 de o femeie despre faptul că cumnatul ei, F.N, de 36 de ani din comuna Șaru Dornei, este prins sub un tractor în pădure. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care la o distanță de un kilometru față de drumul comunal, au descoperit într-un pârâu tractorul agricol răsturnat cu roțile în sus, sub care se afla bărbatul de 36 de ani. La fața locului au ajuns echipaje de la Detașamentul de Pompieri Vatra Dornei și SAJ. Șoferul a fost extras de sub tractor de pompieri. Echipajul ambulanței a constatat că acesta nu mai prezenta semne vitale, fiind declarat decesul.