TRAGEDIE DE PAŞTE. 11 PERSOANE ŞI-AU PIERDUT VIAŢA ÎN ACCIDENTE RUTIERE

TRAGEDIE DE PAȘTE. 11 PERSOANE ȘI-AU PIERDUT VIAȚA ÎN ACCIDENTE RUTIERE

Ştire online publicată Luni, 02 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Dajboc, purtătoarea de cuvânt a MAI, a declarat că în acest an de Sfintele Paști, 11 persoane și-au pierdut viața în accidente auto, fiind înregistrate 6 429 de apeluri la 112.Totodată, potrivit acesteia, au fost înregistrate mai puține violențe, față de anii precedenți:"Aceste sărbători pascale au fost cele mai sigure din ultimii 5 ani. Faptele cu violentă au fost pe un trend descendent. Faptele de tâlhărie sub media din ultmii ani. Siguranța rutieră – mai puține accidente, 52 față de 72 în 2015. 45 persoane rănite – sub media ultimilor ani, 55 față de peste 60 în 2015. Și-au au pierdut viața 11 persoane în condiții similare cu anii trecuți. Nu au fost înregistrate tulburări ale ordinii publice", a spus Monica Dajboc.