Tragedie cumplită în Tomis Nord! Copilul a murit, părinţii s-au spânzurat

4

Dorele, tu esti ala care strica tot ?

Am vazut deseori la tv pe Dorel nebunaticul care strica tot si face autostrazi din marmelada. Tu gandesti ca acesti parinti au dat dovada de lasitate ? BNu ! Au aplelat la sacrificiul suprem chiar impotriva invatamintelor religioase si ale lui Dumnezeu, care interzice suicidul dar nu-l poate opri. Asa au gandit ei, sa mearga langa copil pe lumea cealalta sa nu-i fie frica si sa-l ajute acolo sus in ceruri. Dumnezeule iarta-i si du-i in Rai pentru ca acolo este locul lor. L-au iubit prea mult si nu l-au putut ajuta deloc. Cum e draga societate civila ? Aici sunt banii dvs., banii de asigurari medicale ! Copilul a murit din nepasarea autoritatilor care trebuia sa dea familiei sprijinul de 40.000 euro , poate si mai mult si-i daruiau viata acestui copil. Dar de ce sa nu fure ei banii din sanatate, daca totul este posibil ? Si tinerii morti in clubul Colectiv puteau scapa daca si numai daca nu exista jigodismul si hotia ordinara a autoritatilor statale romanesti. Romania, o tara scapata de sub controlul poporului !