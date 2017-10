TRAGEDIE / Copilă de un an, strivită sub roţile maşinii. Micuţa a murit la spital

TRAGEDIE / Copilă de un an, strivită sub roțile mașinii. Micuța a murit la spital

Lacrimi și durere la Hârșova. O fetiță de numai un an și șapte luni a murit, ieri, după ce a fost lovită de o mașină. Acum, polițiștii urmează să stabilească cine este responsabil pentru producerea tragediei.Copila stătea împreună cu tatăl ei într-o fermă din Hârșova. Tatăl fetiței este cioban, iar patronul la care lucrează i-a oferit și un adăpost deasupra capului. Ieri, copila a ieșit prin fermă la joacă. La un moment dat, fiind singură și lipsită de supraveghere, cea mică a ajuns pe lângă autoturismul de teren care îi aparține patronului, exact când acesta vroia să plece cu mașina. Bărbatul nu și-a dat seama că cea mică este prin preajmă, astfel că a pornit motorul și a plecat de pe loc. În acel moment s-a produs tragedia! Copila de un an și șapte luni a fost zdrobită de roțile mașinii, care au trecut peste ea. Speriat, bărbatul s-a dat jos din mașină și i s-a făcut rău când a văzut grozăvia pe care a produs-o.Imediat, aceasta a fost dusă la spitalul din Hârșova. Oamenii legii spun că au văzut pe camerele de supraveghere ale spitalului atunci când au ajuns. „Am văzut pe camere cum a intrat o mașină de teren în curtea spitalului. A oprit, s-au deschis ușile și am văzut cum două persoane aleargă către spital cu ceva în brațe”, povestesc polițiștii.Copilul a ajuns pe mâna medicilor în stare foarte gravă. La scurt timp, în ciuda eforturilor cadrelor medicale de a-i salva viața, fetița s-a stins din viață.Când a aflat că cea mică a murit, șoferului i s-a făcut rău și a ajuns, și el, pe patul de spital, cu perfuzii, aflân-du-se în stare de șoc.Trupul neînsuflețit al fetiței a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Tatăl îndurerat al micuței se pregătește de înmormântare și, pentru că nu are soție, acesta va trebui să se descurce singur.Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Oamenii legii suspectează că fetița ori se juca în spatele mașinii, ori încerca să se ascundă, tot în joacă, pe sub mașină. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul va fi acuzat, cel mai probabil, de ucidere din culpă.