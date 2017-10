Tragedie: copil de doi ani ars de viu, sora lui, de un an, în stare critică la spital. Mama era la plimbare

Durere fără margini într-o familie din localitatea constănțeană Castelu. Un băiat de doar doi ani a murit carbonizat, în timp ce sora lui, de un an, se zbate între viață și moarte după ce a suferit arsuri pe 40 % din corp. Incidentul tragic s-a petrecut după ce un incendiu puternic a izbucnit când copiii se aflau singuri în casă. Totul în timp ce mama era… la plimbare.Tragedie într-o familie din județul Constanța. Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică, în jurul orei 11, în localitatea Castelu. Din nefericire, în urma evenimentului, un copil a murit, iar altul se zbate între viață și moarte la spital. Cei doi micuți, deși abia învățaseră să pășească, au fost lăsați singuri în casă de mamă, care, potrivit anchetatorilor, se afla la plimbare, „prin mahala”, în momentul izbucnirii incendiului. Abia când a ajuns acasă a văzut grozăvia care se așternuse asupra familiei.Pentru unul a fost prea târziuPompierii de la ISU Dobrogea, din cadrul unității din Medgidia, au ajuns imediat la fața locului. Pentru un copil, însă, ajutorul a venit prea târziu. Ajunși la fața locului, militarii au găsit, într-o cameră arsă în totalitate, doi micuți. Unul dintre ei, un copilaș de doar doi ani, Ersun I., a fost găsit carbonizat. Sora acestuia, Ghida I., în vârstă de un an, a fost resuscitată de echipajul de pe ambulanță și transportată cu elicopterul SMURD la București în stare gravă, suferind arsuri pe mai mult de 40 % din suprafața corpului. În tot acest timp, mama copiilor era la plimbare prin sat, cei doi fiind lăsați singuri în casă.Incendiul care i-a curmat viața copilului de doi ani a izbucnit, se pare, de la un scurtcircuit la un televizor în camera în care se aflau cei doi micuți. Cei doi nu erau încuiați în casă, însă pentru că erau prea mici, nu au putut ieși, așa că s-au intoxicat cu fum. Autoritățile au încercat să-l salveze și pe micuțul de doi ani. A fost, însă, în zadar.Închisoare?Cei doi copilași locuiau împreună cu mama lor, Sevghiun Mustafa, pe strada Garoafelor, la numărul 33, în localitatea Castelu. Aceasta nu are un loc de muncă, ci se ocupă cu strânsul peturilor din gunoaie. Mama copiilor susține că tatăl se află în închisoare, pentru că nu a mai venit pe acasă de trei luni. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili dacă Genghiz Ibram se află în penitenciar sau dacă este doar dispărut.Protecția Copilului Constanța va demara o anchetă și va păstra legătura cu autoritățile locale pentru a stabili dacă va fi nevoie de plasament pentru fetița rămasă în viață.