Tragedia rutieră din Lazu. Un amănunt esenţial: accidentul s-a petrecut în interiorul localităţii, nu în exterior!

Tragedia rutieră din Lazu. Un amănunt esențial: accidentul s-a petrecut în interiorul localității, nu în exterior!

Așa cum am promis, urmărim cu mare atenție modul în care se desfășoară anchetele în cazul accidentelor rutiere petrecute, la sfârșitul anului trecut, în Lazu și la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Decebal, ambele soldate cu persoane decedate.Am întrebat care au fost vitezele de circulație ale autovehiculelor și nu am primit, încă, răspunsul. Se aude că Mercedesul ar fi circulat în Lazu cu 170 km/h, iar Audiul Q5, cu 125 km/h pe strada Mircea cel Bătrân. Poliția nu are competență de a calcula vitezele și nici nu are (sau nu poate) transmite vitezele, iar ancheta este în lucru la parchet. Deci, așteptăm să fie date publicității informațiile oficiale.Până atunci, trebuie precizat un amănunt, foarte important de altfel. S-a creat în mediul online o polemică și sunt voci care susțin că tragedia din Lazu s-ar fi produs în afara localității.Nu, doamnelor și domnilor, nu s-a produs în afara localității, ci pe raza localității Lazu! Acest lucru este cât se poate de lesne de demonstrat, răspunsul avându-l numai privind fotografia alăturată, în care se vede indicatorul cu „ieșire din Lazu”. Până la indicator, mai sunt 20-30 de metri și țineți cont că impactul a avut alte zeci de metri anterior.În Lazu, viteza de deplasare este de 70 km/h, iar în zona trecerii de pietoni, 50 km/h. Anchetatorii vor stabili cu exactitate dacă impactul a avut loc în zona de restricție de 50 km/h sau 70 km/h. Indiferent de rezultat, realitatea este clară: accidentul a avut loc în localitatea Lazu, nu în exterior!Refuz să cred că s-ar face oareșce demersuri pentru ca accidentul să fie „mutat” din interiorul localității în exterior!Vom urmări cu atenție modul în care decurg anchetele și vom reveni cu informații.