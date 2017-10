Tragedia din Colectiv. Informaţia zilei despre Andrei Găluţ, singurul supravieţuitor al trupei Goodbye to Gravity

Tragedia din Colectiv. Informația zilei despre Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Andrei Găluț, ultimul supraviețuitor dintre componenții trupei Goodbye to Gravity, rămâne internat în străinătate, la aproape un an și jumătate de la tragedia din clubul Colectiv, în urma căreia au decedat 64 de persoane, scrie digisport.roSolistul trupei de metalcore a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale, pentru a scăpa de riscul apariției unei infecții care să îi pună din nou viața în pericol, după rănile teribile pe care le-a suferit la față, pe spate și la mâna dreaptă, care i-a fost salvată cu greu. Andrei Găluț (32 de ani) se află și acum internat într-o clinică din Germania, potrivit publicației Click, iar acolo a început o nouă etapă a recuperării: cea mentală, pentru a putea depăși cel mai negru moment al vieții. Mama sa îi este alături în permanență.La începutul lunii februarie, la Judecătoria Sectorului 4 a început și judecarea pe fond a dosarului Colectiv, iar părinții victimelor au ajuns față în față cu cei 3 patroni ai clubului, cu pirotehnistul care a montat artificiile și cu cei doi directori ai firmei pirotehnice, cu toții inculpați pentru ucidere din culpă și vătămare corporală.Dosarul a fost trimis în instanță de Parchetul General pe 28 aprilie 2016, iar timp de aproape 10 luni procesul s-a desfășurat în camera preliminară. În dosarul Colectiv s-au constituit părți civile 139 de persoane, 11 spitale și 5 instituții.Din trupa Goodbye to Gravity mai făceau parte basistul Alex Pascu, bateristul Bogdan Lavinius Enache și chitariștii Vlad Țelea și Mihai Alexandru, care se numără printre cei 64 de oameni care și-au pierdut viața în urma tragediei petrecute în timpul concertului de lansare al albumului de debut al grupului muzical. În incendiul devastator a decedat și iubita lui Andrei Găluț, Mădălina Strugaru. Alte zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în spitalele din țară și din străinătate.