Tragedia de pe strada Mircea. Ea este şoferiţa Audiului Q7. Mariam Sarah, cu ce viteză circulai, cumva 125 km/h?

2

Am inteles. O zsidanoido-musulmana a ucis doi Romani

Daca in masina zdrobită de tancul jewropean Audi, erau cinci Romanasi rupti in fund, zsidanoido-musulmana ar fi fost dekkrata de catre YHWH, stramosul lui Allah, cu supermedalia "Steaua lu'David Curpurie" pt bravura in resbelul zsidano-musulmanilor impotriva Romanilor; pt uciderea a cinci Goyim. Din nefericire, Mariam Sarah Shaban a ratat acum sansa. Eroina zsidanoido-musulmana trebuie sa mai ucidă inca un Goy, sa faca norma de cel putin trei victime, pt a fi medaliată. Sa amintim ca medalia "Steaua lu'David Curpurie" e concepută dupa modelul amerikknar al "Inimii Curpurii"(Purple Heart), medalie acordata celor mai bravi militaratzi Amerikknari. Sa ne rugam pt Mariam Sarah! Ca autoritatziganile Rromarlane sa nu'i suspende carnetul. Sa fie lăsată libera! Mamitzika si tatitziknitu' sa'i kumpere un Porsche de mii si mii de cai phutere, sa ucidă...dintr'o lovitura, cinci Romanasi data viitoare. Aferim!