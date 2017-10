Tragedia de pe Autostrada Soarelui. Un accident fără precedent!

1

Dramoleta suculentă. Sau siropoasa. Tipica bizdicilor-rromarlani

Rromarlania-bizdicista e un bantustan in care se respecta o singura lege. Legea da nu a respecta nicio...regula. D'aia Rromarlanii se reguleaza'ntre ei dupa cum le vin bizdicii'n scăfârlia atrofiata de ura impotriva aproapelui. Am aflat ca salvatorii ii înjurau ca la usa...templului satanic, pe victime, pen'ca le'au strikat vikkendul. In Amerikk, Patria Mama-Omida a Rromarlanilor, mor pe șosele, 60000 de bashbuzuci "șoferi" pe an. Mai muți decât in resbelu' din Vietnam. Si nu se face nicio drama. Se fac...filme. Spielbergiste. Sa se vadă sângele cum tasneste, oasele cum se rup, capetele cum zboară. Cre'ca, in sfârșit, Moungioupoulous ar lua Oskaru', dacă ar face un...filmoid cu dramoleta de pe Autopoteka...Soarelui cu Dinți de vidma