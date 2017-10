Tragedia aviatică de la Tuzla. 7 ani, 12 morţi şi nici un vinovat. "La fiecare zgomot de avion ardea carnea pe mine"

2

Rromarlanul nu te iartă pana nu ești ca el(proverb românesc)

Suferința! Ce înseamnă suferința? Ce au spus filozofii, credincioșii, in timp, despre suferința? Am citit - Nietzsche a scris, ca viața înseamnă suferința; supraviețuind unei suferințe profunde, înseamnă ca ai înțeles'o si nu i'ai permis sa te distrugă. Dacă suferința profunda nu te distruge, te întărește. Pentru următoarea suferința! Dar, tragedia intervine când suferința este INDUSA! Indusa unui om, de către un gnom. In acest caz, evident, suferința unor oameni a fost INDUSA de...Rromarlani, Rromarlani-porcidecaine rabiati ce, nu din întâmplare, sunt militarati, kkmarazii victimelor. Întrebare legitima - ii poți numi camarazi de arme, pe (scar)bosii din Armatarata kkpIUDAlista-amerikknarizata ca NEBUNUL Măciuca de la staulul major, ce MURDĂRESC memoria "eroilor" ce si'au pierdut viața in cel mai rușinos mod cu putința? Vedem, tatăl unuia din cei uciși de indiferenta SISTEMULUI, a fost doborât de suferinta. N'a avut putere sa reziste, sa se lupte cu PSIHOPATII ce'si aroga titlul de kondukatorii armataratei; psihopati ce, in sinea lor, jubilează. L'au ucis pe tânărul skafandru, l'au ucis si pe...nebunu' de ta'su, care a PLÂNS de moartea fiului. Așa comentează - fiți siguri - autoritatziganile si "prietenii" Rromarlani. --- Îmi amintesc de tragedie si cauze. Un avion rusiskkariot vechi. Supraîncărcat. Copilot a fost o muiere ce EXERSA pilotajul. Pilotul i'a lăsat ei comanda. Restul e istorie. --- Trebuie sa repet. Am suferit cumplit, când aveam 31 de ani, din cauza militaratilor Rromarlani. Un grup de CRIMINALI militarati ce PARAZITAU Av Civilă, in frunte cu un Katzaon pe nume Puiu Porcu si un Tzigan-Turc pe nume Bizdic. Sufletul meu a reușit sa învingă suferinta! Dar, TICĂLOȘII Satanici si unii din "colegi, camarazi" au continuat sa ma murdărească si dupa asasinatul moral căruia i'am supraviețuit! Ei ar fi vrut sa ma știe DOBORIT, mort! Precum tatăl tânărului dispărut. Ce păcat ca tatăl n'a avut putere. Sa fi supraviețuit. Sa fi luptat împotriva criminalilor Rromarlani ce i'au ucis fiul! --- In ultimii 110 ani, militaratii Rromarlani au INDUS suferințe abisale la scara naționala fostului popor Roman. In aceste zile-negre, se vorbește f mult despre PSIHOPATII militarati ce au dat Țara in ghearele Amerikknarilor Satanici. Ha! Au venit Amerikknarii! Dar si...Jewnvestitorii. In sfârșit. Si vor fauri o țara-kkpIUDAlista ca un soare! Legionarii-creștini absoluti se răsucesc in morminte! Din...gelozie