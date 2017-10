TRAGDIE RUTIERĂ LA CONSTANŢA. TREI MORŢI şi UN COPIL ÎN COMĂ! GALERIE FOTO

1

ibutna@yahoo.com

In marea majoritate a accidentelor (mai ales frontale) dintre un Logan si o alta masina putin mai scumpa, cei din Logan sufera mult mai mult, aviz celor care inca mai cred in miracolul acestei masini - nu ofera nici macar o minima securitate in caz de accident, fiind facuta cu un singur scop - sa fie ieftina!!