Traficul ilegal de persoane din Marea Neagră, "invizibil" pentru autorităţile europene

Traficul ilegal de persoane din Marea Neagră, "invizibil" pentru autoritățile europene

Valurile de migranți care tranzitau România aproape în fiecare zi, în cursul anului 2017, par a fi considerate de domeniul trecutului de Comisia Europeană. Întrebată ce are de gând să facă pentru a preveni și combate traficul ilegal de persoane din Marea Neagră, Comisia a avut un răspuns considerat cel puțin ciudat.„Comisia ne-a oferit un răspuns pe cât de seducător, pe atât de vag și lipsit de concret. Mai întâi, Comisia recunoaște că are cunoștință de faptul că, în cursul verii, un număr de migranți au traversat ilegal Marea Neagră și monitorizează îndeaproape evoluția situației, în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (EBCGA) și cu Europol. Cu toate acestea, sosirile din Turcia în România, prin traversarea Mării Negre, care s-au înregistrat în timpul verii, par să fi încetat în prezent”, afirmă europarlamentarul Laurențiu Rebega.La data de 20 septembrie 2017, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră a menționat că din ce în ce mai mulți migranți încearcă să intre ilegal pe teritoriul Uniunii Europene prin sectorul român și bulgar al Mării Negre. Agenția a raportat că, în cursul acestui an, au fost identificați 572 de migranți în timp ce încercau să traverseze ilegal Marea Neagră, iar acest număr este cu mult mai mare decât în cei doi ani anteriori (68 în 2015 și 1 în 2016).Pe de altă parte, în răspunsul Comisiei Europene, primit la începutul lui ianuarie 2018, se precizează că „responsabilitatea principală pentru gestionarea frontierei externe îi revine statului membru în cauză”. În acest caz, Bulgariei și României. E un fel de strângere de mână cu urări de bine. Să înțelegem că toată baza noastră stă în Bulgaria, care a primit deja un sprijin financiar pentru securizarea frontierelor externe, în valoare de 124,8 milioane euro?„Sunt dezamăgit de răspunsul primit. De peste doi ani de zile, am cerut Comisiei Europene să-și asume eșecul și să abandoneze aceste politici lipsite total de viziune și realism. Problema migranților care vin ilegal în România și Bulgaria pe Marea Neagră nu este doar legată de securitatea frontierelor, ci și o problemă umanitară, întrucât migranții adesea traversează marea în condiții groaznice, riscându-și viața. Din păcate, Comisia Europeană nu pare a fi pregătită pentru un scenariu de creștere a migrației pe ruta Mării Negre”, mai precizează europarlamentarul Laurențiu Rebega.v v vÎn cursul anului trecut, un elicopter al Armatei Române a interceptat o ambarcațiune cu 150 de persoane la bord care plutea în derivă, în zona Midia. Ambarcațiunea a fost adusă în port, în condiții de vreme nefavorabilă, la bord fiind identificați nu mai puțin de 56 de copii. Cu toții aveau de gând să ajungă ilegal în România, în drumul lor spre țările din vestul Europei.Din cauza temperaturilor scăzute din această perioadă, traficul ilegal de persoane din Marea Neagră a devenit aproape inexistent, însă din păcate, doar pentru câteva săptămâni.