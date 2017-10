Traficul de droguri s-a dublat, în 2011, la Constanţa

Traficul de droguri s-a dublat, în 2011, la Constanța

În acest an, numărul dosarelor privind traficul de droguri s-a dublat la Constanța! Cifrele sunt îngrijorătoare, iar fenomenul a fost favorizat, în cea mai mare măsură, de sentințele judecătorești care nu au avut rolul de a-i descuraja pe traficanți, ci dimpotrivă!Dacă în urmă cu aproximativ zece ani, atunci când drogurile abia intrau pe piața românească și, cu preponderență, pe cea de la malul mării, judecătorii constănțeni aplicau pedepse cu executarea pentru traficarea a doar câteva grame de droguri,de-a lungul vremii, deși astfel de dosare s-au înmulțit de la an la an, optica magistraților s-a schimbat radical.Indivizii care trafică acum droguri nu sunt îngrijorați prea tare dacă sunt prinși cu câteva grame de drog, poate chiar kilograme. Contactează rapid un avocat „bine cotat” la instanțele constănțene și poate fi asigurat că pedeapsa lui nu va fi una care să-i încurce prea mult existența. Mai mult, judecătorii mai au puțin și le plâng de milă unor astfel de indivizi, „mângâindu-i” părintește pe creștet cu pedepse cu suspendare. Prin urmare, în ultimii ani, în astfel de dosare „se poartă” pedepsele NEprivative de libertate, astfel că, oare de ce nu ne mai miră, activitățile de acest gen s-au înmulțit, iar traficanții fentează, ori de câte ori pot, vigilența brigăzilor care luptă pentru combaterea crimei organizate.Potrivit șefului DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța, procuror Laurențiu Bratosin, în ultimul an, numărul dosarelor în care sunt cercetate persoane care fac trafic de droguri s-a dublat!Nu miră pe nimeni acest salt alarmant dacă aruncăm un ochi la practica judiciară de la Constanța. Vom observa astfel că, în loc să fie descurajat un astfel de fenomen, aplicând pedepse cu închisoarea, cât mai aspre cu putință, în aceste dosare, cu cât trece vremea și „urcă” la instanțele superioare, pedepsele se micșorează, judecătorii fiind din cale-afară de indulgenți.Probabil că nu ar mai avea aceeași atitudine dacă victimele acestor traficanți ar fi chiar copiii lor sau dacă ar analiza efectele pe termen lung ale deciziilor pe care le iau…