Traficanţi de arme, condamnaţi definitiv

Traficanți de arme, condamnați definitiv

Condamnări definitive în cazul celor trei indivizi care au fost judecați pentru vânzarea unor arme. Dacă Nicolae Răduș și-a retras pe ultima sută de metri recursul declarat împotriva sentinței prin care a fost condamnat la pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, la care se adaugă un termen de încercare de trei ani, Curtea de Apel Constanța a respins recursul declarat de Florin Sima, zis „Rață”, împotriva deciziei prin care a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare. Cel de-al treilea inculpat din acest dosar, Costel Bucur, zis „Chelu”, nu a atacat decizia Tribunalului, prin urmare el rămâne cu pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, la care se adaugă un termen de încercare de trei ani. Potrivit procurorilor, în ziua de 25 noiembrie 2009, Nicolae Răduș, din comuna Oltina, a vândut, fără drept, investigatorului sub aco-perire, un pistol marca EKOL Firat Compact, precum și un număr de șapte cartușe, contra sumei de 1.600 lei, bunuri pentru care nu deținea documente de proveniență și pe care nu avea dreptul să le vândă decât prin intermediul unui armurier. De asemenea, bărbatul se pregătea să vândă o altă armă unei alte persoane, investigatorul sub acoperire declarând că a fost de față când inculpatul a contactat telefonic un cetățean căruia urma să îi faciliteze cumpărarea unui pistol. Pe baza declarațiilor lui Răduș, procurorii au mai reținut, în aceeași perioadă, alte două persoane, respectiv pe Florin Sima, zis „Rață”, și Costel Bucur, zis „Chelu”. Procurorii spun că, la sfârșitul lunii octombrie 2009, Florin Sima i-a oferit lui Nicolae Răduș un pistol și șapte cartușe, contra sumei de 300 de euro. În cursul zilei de 26 noiembrie, Răduș a încercat să vândă arma, însă a fost prins în flagrant de polițiști. Întrebat câte pistoale mai are, el a spus că deține doar unul singur, însă a precizat că mai poate face rost dacă este nevoie. Cum oamenii legii asta și așteptau, Răduș l-a sunat pe „Rață” și i-a cerut să îi facă rost de încă o armă, pe care urma să i-o aducă a doua zi, respectiv în data de 26 noiembrie. Drept urmare, „Rață” a luat legătura cu Bucur și i-a spus să-i facă rost de o armă, cerință pe care acesta a îndeplinit-o. În acest context, după reținerea lui Răduș de către polițiști, el a avut două discuții telefonice cu Florin Sima, stabilind cu acesta ca, la data de 26 noiembrie 2009, în jurul orei 15,30, să se întâlnească în Autogara Sud Constanța cu un bărbat cunoscut sub porecla de „Chelu”, de la care urma să primească arma pe care o ceruse. La întâlnirea stabilită, în locul lui Răduș s-a dus un investigator sub acoperire. După efectuarea tran-zacției între cei doi, polițiștii au intervenit, găsind asupra inves-tigatorului sub acoperire un pistol marca „Ekol Ares Magnum” și cinci cartușe. De asemenea, asupra lui Costel Bucur, zis „Chelu”, a fost găsită suma de 1.400 lei, în bancnote de 100 lei, reprezentând o parte din banii folosiți de polițiști la efec-tuarea flagrantului.