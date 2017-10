Trafic oprit pe E 60, după ce un şofer a fost anunţat prin SMS că are o bombă în maşină

Trafic oprit pe E 60, după ce un șofer a fost anunțat prin SMS că are o bombă în mașină

Circulația rutieră pe E 60 a fost oprită, în această după-amiază, în apropierea municipiului Sighișoara, după ce un șofer aflat în trafic a primit un SMS în care era scris că are o bombă în mașină, el anunțând Poliția, transmite Mediafax.Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Mureș, Tiberiu Comșa, a declarat că bărbatul de 40 de ani, din Livezeni, se îndrepta spre Sighișoara dinspre Târgu Mureș într-o dubă Ford."În zona Glasul Pădurii, înainte de intrarea în Sighișoara, pe E 60, a primit un SMS că are o bombă sub capotă, nu știm cine i-a expediat mesajul. La fața locului s-au deplasat două echipaje de Poliție din Sighișoara, un echipaj de pompieri și o grupă pirotehnică de la SRI. Circulația a fost oprită pe un perimetru de 200 de metri, pe E 60, în zona respectivă", a spus Comșa.El a afirmat că se vor face cercetări în acest caz.