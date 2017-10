TRAFIC INFERNAL PE PODUL AGIGEA

Constănțenii din sudul județului, care vin la serviciu în municipiul Constanța au trebuit să se înarmeze cu multă răbdare în această dimineață, din cauza modului cum se circulă pe podul Agigea.„În mod obișnuit fac aproximativ 30 de minute pe drum, de la Eforie la Constanța, astăzi am ajuns în municipiu după aproape o oră. Aproape 20 de minute am așteptat în stație microbuzul de transport persoane care circulă pe această rută. Apoi, am prins și podul închis, a trebuit să mai așteptăm câteva minute, iar când în sfârșit s-a dat drumul, se circula foarte încet. Dacă așa este acum, când încă nu a început sezonul estival și încă nu au sosit turiștii, cum va fi în toiul verii, când toți turiștii care vor ieși de pe Autostradă spre litoral vor trebui să se oprească la pod?”, ne-a semnalat, în această dimineață, o cititoare a Cuget Liber.Reamintim că în perioada 03 iunie 2013 - 31 decembrie 2013, în ziua de miercuri spre joi a fiecărei săptămâni, în intervalul orar 03:00 - 04:15, precum și în perioada 3 - 8 iunie 2013, zilnic, pentru intervale de timp de câte zece minute, intercalate cu intervale de timp de 20 de minute în care circulația va fi deschisă.