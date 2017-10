Trafic de influenţă cu posturi la SPP

Trafic de influență cu posturi la SPP

Pe rolul Tribunalului Constanța se află dosarul în care Marin Stancă este judecat pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, inculpatul ar fi pretins că este ofițer al Serviciului de Pază și Protecție (SPP) și, în această calitate, solicita diverselor persoane sume mari de bani în schimbul facilitării angajării în cadrul instituției. Dănuț Marciu se pare că a fost una dintre „victime”. El a povestit magistraților că l-a cunoscut pe inculpat la soacra acestuia, care locuiește în aceeași comună cu el. Într-o seară, în barul din localitate, Marciu l-a întâlnit pe Stanca și, din vorbă în vorbă, i-a spus că este în căutarea unui loc de muncă. De altfel, martorul avea deja depus la SPP un dosar de angajare. Stanca i-a spus că știe pe cineva în sistem și că îl poate ajuta să obțină postul dorit. În schimbul favorului i-a cerut suma de 1.000 de dolari sau de euro. Cei doi au mai vorbit la telefon, inculpatul l-a tot asigurat că nu este nici o problemă, dar nu s-a concretizat nimic. Nu a mai apucat să îi dea banii (pe care, de altfel, nici nu îi avea), pentru că a fost chemat la Parchet, în calitate de martor. „Nu am știut de ce sunt citat de procurori, nu am mai vorbit cu inculpatul demult. M-am gândit eu de câteva ori, așa, în mintea mea, că inculpatul nu mă poate ajuta, pentru că se prelungea prea mult demersul!”, a afirmat Dănuț Marciu. Tatăl denunțătorului, audiat și el de magistrați, a declarat: „Inculpatul a venit la noi în casă împreună cu fiul meu de două ori; ultima oară a adus un bărbat, care s-a prezentat drept locotenent la SPP, ne-a arătat și o legitimație despre care am crezut că este autentică și ne-a întărit promisiunea de angajare. Fiul meu mi-a zis că Stanca i-a cerut 5.000 de euro, bani pe care nu aveam de unde să îi dăm…!” Mama altui băiat păcălit de inculpat, Lucica Zamfirescu, a povestit că fiul ei a împrumutat de la unchiul său suma de 4.000 de euro pentru a da un avans la o garsonieră. Și-a dat seama că nu îi ajungeau banii ca să cumpere o locuință și atunci i-a dat cei 4.000 de euro lui Stanca. Promisiunea era că îl va ajuta să se angajeze la SPP, în București. Alexandru Lucian Zamfirescu a confirmat spusele mamei sale. La următorul termen de judecată, care va avea loc pe 18 ianuarie 2008, instanța a mai citat patru martori, iar avocatul inculpatului a spus că va aduce acte medicale care vor dovedi starea de sănătate precară a lui Marin Stanca.