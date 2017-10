Trafic de coşmar pe bulevardul Lăpuşneanu. "E o anomalie!"

5

Soluții? Nu prea există...

Cand presa ridica o problema,Primaria Constanta,onor Decebal Fagadau,inaltii functionari publici au raspunsul pregatit:TOCMAI SUNTEM IN FAZA DE SCARPINAT LA CEAFA.Intrebi ce facem cu fantanile arteziane,Primaria raspunde:suntem la pescuit,pescuim date din fantani.Intrebi ce facem cu circulatia din Constanta,Primaria raspunde:nu prea avem solutii dar noi tocmai ne scarpinam la fund dupa 15 ani de administratie mazarista.Tot orasul este dat peste cap de la cladiri,spatii verzi,mobilier urban,trotuare,circulatie,parcari,stalpi de lumina,reclame stradale,pana la gardul cimitirului.Nepricepere,nepasare,incompetenta,nimic nu leaga.Politistii nu rezolva problema circulatiei urbane.Frizerii(stilistii) astia au invatat sa faca plecaciuni in fata primarului si ne "scarpina" pe noi la portofel.Solutii exista.Lasati-i pe arhitecti(pe meseriasi) sa-si faca treaba,reganditi transportul in comun,impanziti orasul cu piste de bicicleta,desfiintati porcariile alea de maxitaxi,construiti banda speciala pentru autobuze.Nu stiu ce invata primarii astia cand pleaca in Occident.Pentru cititorii care au mai mult timp,plimbati-va cu ajutorul "Google Maps" pe strazile marilor orase din vestul Europei si o sa aveti multe de invatat de la ei.Chiar astept o dezbatere publica pe tema circulatiei in orasele Europene.