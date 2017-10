Trafic cu droguri şi xanax, în centrul Constanţei. 26 de indivizi, reţinuţi

1

Dragi tovarasi si nas Floreo

Din cate vad eu in poze si din cate am citit in text procurorii DIICOT au facut perchezitii la niste oameni "sarmani".Daca acesti traficanti de droguri sunt sarmani inseamna ca ei primesc ajutoare sociale de la Primaria Constanta sau de la stat,conform legilor pesediste si hotararilor de consiliu mazariste.Vreau sa stiu si eu cate persoane fac trafic de droguri dar primesc ajutoare sociale in acelasi timp.Vreau sa stiu cate persoane au primit ajutor de somaj,ajutor la incalzire,etc.Vreau sa stiu cate persoane au primit alte pomeni de la stat,de la noi sau de la primarie.Sumele astea rezultate din trafic de droguri se confisca ? Indraznesc sa va cer prea mult ? V-am suparat cu ceva ? Are cineva curajul sa-l intrebe pe Fagadau ? Va deranjez prea mult ? Parca aud:drepturile omului,drepturile omului,curiosule.