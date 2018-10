Totul despre REFERENDUM-ul din week-end. Când, cum, unde votăm

Un număr de 18.951.721 de alegători sunt așteptați sâmbătă și duminică la urne, la referendumul pentru revizuirea Constituției, în sensul redefinirii familiei ca fiind căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie.Românii sunt chemați să se pronunțe cu Da sau Nu asupra întrebării: „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”.În țară vor fi organizate 18.662 de secții de votare, iar în București - 1.264. Românii din diaspora vor vota la referendum în 378 secții de votare. 192 vor fi organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale, iar 186 - în alte locații. Cele mai multe secții de votare vor fi în Italia (58), Spania (48), Republica Moldova (35), Statele Unite ale Americii (32), Marea Britanie (19), Franța (15), Germania (14).Secțiile de votare se vor deschide, în fiecare zi de referendum, la ora 7,00 și se vor închide la ora 21,00.XXXAu dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.Cetățenii care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală pot să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției, pe baza actului de identitate.Actele de identitate pe baza cărora alegătorii pot vota la referendum sunt: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pașaportul diplomatic; pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu și pașaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare; pașaportul simplu; simplu temporar și simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu.XXXAccesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară, va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea "Votat".Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ștampila "Votat" numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale.După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui, care va aplica pe cartea de alegător ștampila de control a secției de votare.XXXPrezența oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă. Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.XXXPotrivit Biroului Electoral Central, cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate, care nu se află în instituții sanitare sau de ocrotire socială și care doresc să voteze prin intermediul urnei speciale, se depun la biroul electoral al celei mai apropiate secții de votare, însoțite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate. Cererile pot fi depuse de orice persoană, inclusiv în orice zi a votării, cu suficient timp înaintea încheierii procesului electoral.Cererile de votare prin intermediul urnei speciale trebuie datate și semnate olograf și vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate ale fiecărui alegător.De asemenea, alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori de alte asemenea așezăminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale biroului electoral al celei mai apropiate secții de votare.XXXRezultatele centralizate la nivel național de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot și numărul voturilor nule, se înaintează, cu pază militară, la Curtea Constituțională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării.CCR prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național și confirmă rezultatele acestuia.Legea de revizuire a Constituției intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Curții Constituționale de confirmare a rezultatelor referendumului. CCR publică rezultatul referendumului în Monitorul Oficial al României și în presă.XXXPotrivit Legii 3/2000, ca referendumul național să fie valabil este necesară o prezență la urne a cel puțin 30% dintre persoanele înscrise pe listele electorale permanente. Referendumul va fi validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.Propunerea legislativă de revizuire a Constituției care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie a fost adoptată în luna septembrie de Senat.Potrivit modificării propuse pentru articolul 48 din Constituție, „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”.Articolul 48 din Constituție prevede că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”.