TOTUL DESPRE ANGAJĂRILE DIN SURSĂ EXTERNĂ ÎN POLIŢIE. Când se vor da examenele şi cine poate participa la concurs

angajari pe pile

Exista Politie Locala ,daca ar avea statut nu ar mai fi nevoie sa angajati la M.A.I. , SE CHELTUIESC BANI DEGEABA! POLITISTI EXISTA !Politistii Locali sunt platiti cu 1000 de lei mai putin decat cei de la Politia Romana si fac aceeasi treaba,dar nu au un Statut si nici legislatie,,puteti folosi Politistii Locali ,imbunatatiti legislatia si dotarile.Spuneti ca nu sunt agenti la rutiera?sunt la Locala dar au atributii restranse ,vi se pare normal ca un Politist de la Locala sa dirijeze circulatia intr-o intersectie iar un conducator auto sa treaca pe rosu sau sa ignore semnele agentului de la Locala iar Politistul din punct de vedere legal sa nu-i poata face nimic decat sa apeleze la Politia Rutiera?luati exemplu din Italia,Spania,Germania, etc,deci Politisti exista si la ordine publica si rutiera exact unde sunt lipsuri,dar politistii locali nu sunt bagati in seama, In articol se stipuleaza ca cei angajati din sursa externa sunt pt RURAL ,pai fratilor exista Politie Locala dati-le statut si aveti oameni peste tot, DAR NU SE VREA. . DE CE SE FAC ANGAJARI LA M.A.I CAND EXISTA POLITIE LOCALA DAR CU ATRIBUTII REDUSE?FOLOSITI POLITIA LOCALA!Cei care au facut scoala de agenti la M.A.I sunt indignati cu siguranta,si au dreptate ,s-au pregatit 2 ani si in acest timp gasesc deja agenti angajati,daca ar avea ajutor de la locala ar fi cu totul altceva nu sunt platiti de M.A.I ,NORMAL AR FI DOAR CEI DE LA LOCALA SA FACA CURSURI DE 3luni iar cei de ma M.A.I 2 ANI SAU 1 AN,In Europa exista Politie Federala si Politie Locala documentati-va si veti vedea atributiile fiecareia.