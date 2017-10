Tot mai mulţi copii devin infractori de pe băncile şcolilor

Poliția trage un semnal de alarmă:

Tot mai mulți copii devin infractori de pe băncile școlilor

Polițiștii constănțeni susțin că au de-a face cu tot mai multe cazuri de elevi care o apucă pe căi greșite și se apucă de furat. Oamenii legii spun că elevii încep să fure din clasa a V-a, iar odată ce ajung la liceu sunt deja instruiți și așteaptă momentul în care un coleg își uită, pentru câteva secunde, telefonul pe bancă. Pentru că foarte mulți dintre ei sunt minori, făptașii nu pot răspunde în fața legii. Ba mai mult, cei care au fost prinși furând sunt „apărați” de părinți, care nu vor nici în ruptul capului să admită fapta copilului.„În ultimul timp, marea majoritate a infracțiunilor din școli o reprezintă furturile, în special de telefoane mobile. Copiii vin, de obicei, cu telefoanele mobile performante la școală, astfel atrăgând atenția celorlalți care ori nu au, ori nu sunt atât de performante. Întrucât copiii nu se gândesc la consecințe, își lasă telefoanele pe bancă în pauze și evident că dispar”, afirmă comisarul șef Iulian Mândruță, șeful Poliției de proximitate Constanța.Copiii încep să fure din clasa a V-aPolițiștii constănțeni spun că deși încearcă să combată acest fenomen care a luat amploare în județul Constanța, sunt împiedicați de părinții care ar face orice pentru copiii lor, chiar și să îi acopere atunci când au comis o infracțiune.„Marea majoritate a celor care săvârșesc infracțiuni sunt minori. Noi, polițiștii, nu suntem singurii responsabili pentru elevii care săvârșesc infracțiuni. Aici există un triunghi, în care, pe de-o parte sunt părinții, pe de altă parte educația pe care o primesc la școală, și abia apoi polițiștii.Cele mai multe infracțiuni au loc în liceele din Constanța. Însă problema începe din școlile generale. În clasele I-IV, de exemplu, nu veți auzi de infracțiuni, pentru că cei mici sunt încă inocenți și nu fac astfel de lucruri, însă de la clasa a V-a se complică lucrurile și încep infracțiunile.Până în 14 ani, un copil nu răspunde penal, ci doar se cercetează la fața locului, se recuperează prejudiciul și se cheamă părintele la instituția de învățământ. Problemele încep de la 14 ani încolo, iar după 16 ani un adolescent va răspunde penal în fața legii. Părinții sunt chemați la fața locului la orice audiere a elevului, la orice act care se întocmește, pentru că este minor. Întotdeauna părinții își apără copiii, iar prin acest fapt ni se demonstrează încă o dată că dacă educația este precară, ea va continua să fie la fel. Astfel, în momentul în care noi audiem un copil, părintele îi ține parte și nici măcar în al 12-lea ceas nu conștientizează că al lui copil a greșit și trebuie să suporte consecințele pentru acest lucru”, povestește comisarul șef.Un copil de 13 ani a mâncat bătaie de la colegiÎn afară de furturile pe care încearcă să le combată și să le prevină, polițiștii de proximitate constănțeni se mai confruntă și cu elevi care se bat. Dacă bătăile din zonele adiacente școlilor sunt aproape de zero în acest an, cele din incinta școlilor au cunoscut o creștere îngrijorătoare.„Pe lângă furturi, ne-am mai confruntat, în incinta școlilor, și cu loviri și alte violențe. Am întocmit o analiză pe primele două luni ale anului, iar din aceasta rezultă că, față de anul trecut, infracțiunile de loviri și alte violențe au crescut în incinta școlilor, iar cele din zonele adiacente au scăzut. În zonele din apropierea școlilor am avut, în primele două luni ale acestui am, o singură faptă de acest gen. Un minor de 13 ani a fost agresat pe stradă de colegii lui, aceștia nevrând să-l lovească în incinta școlii”, mărturisește șeful Poliției de proximitate.