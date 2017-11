"Tonomatul" de la "România Liberă" şi comenzile patronului Adamescu

"Tonomatul" de la "România Liberă" și comenzile patronului Adamescu

„Cum să pierzi când faci afaceri de un miliard de lei. SNC a fost vândut, sub conducerea PSD, omului de afaceri Gheorghe Bosânceanu”, titra, zilele trecute, ziarul „România Liberă”, publicație ce aparține trustului Medien Holding, controlat de familia Adamescu.Articolul cu pricina este o adunătură de lucruri adevărate, dar mai ales neadevărate. „Lucrarea” începe cu un mic tratat de geografie. Ne povestește de insule, măsoară la pas suprafața lor și numără bob cu bob populația insulelor, cea din 2003. Apoi, se trece la subiectul privatizării SNC.Recunoaște că, înainte de a-și schimba proprietarul, șantierul nu o ducea deloc bine, fiind plin de datorii.Ceea ce nu spune în articol este că privatizarea societății s-a făcut în baza programului de Ajustare a Sectorului Privat (PSAL) semnat între Guvernul României și Banca Mondială, bancă ce a și supravegheat procesul de privatizare, ca ultimă șansă acordată societății înainte de a fi declarată falimentară și lichidată.Făcând bilanțul celor 15 ani de privatizare, autorul susține tendențios că societatea a înregistrat o pierdere totală de 61.207.907 lei.Eliminăm din calcul cifrele aferente anilor 2002, anul privatizării, și 2003, afectat de situația în care șantierul fusese lăsat anterior privatizării (portofoliu de comenzi, datorii neevidențiate contabil, litigii în derulare - gen Anopolis și altele), practic, începând cu anul 2004, societatea a intrat pe cursul normal.Astfel, în perioada 2004-2016, societatea a realizat un profit din exploatare de 98.240.156 lei.Autorul menționează că în anul 2016 datoriile însumau 188.545.030 lei, dar omite să spună că peste 150 de milioane de lei reprezintă avansuri încasate în contul comenzilor în derulare, pentru că astfel ar fi pus în evidență că societatea are un portofoliu de comenzi puternic și nu acesta era scopul urmărit prin articol, preferând să facă un comentariu denigrator: „Ca să avem o imagine cât mai exactă, am luat în considerare un indice relevant economic, și anume «gradul total de îndatorare», care reprezintă raportul dintre datoriile active, pe de o parte, și activele imobilizate și circulante, pe de altă parte. Dacă în 2003 acest raport era de 63%, în 2016 este la o valoare apropiată: 58,47%”, scrie „tonomatul” de la România Liberă.Concluzia lui Hagi - fără legătură cu marele fotbalist - este că datoriile SNC-ului de astăzi sunt aproximativ egale cu cele de dinaintea privatizării.Astfel, vorbind de datorii, din context, autorul lasă să se înțeleagă că ar fi vorba despre pierderi. Face un joc de cuvinte și cifre în mod tendențios, inducând ideea că datoria ar fi pierdere… Este evident că a analizat bilanțul contabil și a înțeles că aceste datorii sunt avansuri, credite și sume de achitat la scadență, neavând nicio legătură cu pierderile, mai ales în condițiile în care în 2016 societatea a înregistrat în bilanțul contabil profit. „În ceea ce privește datoriile, societatea nu a acumulat datorii către furnizori și/sau bugete. Sumele menționate la categoria datorii reprezintă în proporție de 80% avansurile încasate de la clienți pentru navele aflate în construcții, sume care se anulează odată cu livrarea fiecărei nave”, declară directorul general al SNC, Radu Rusen.Spusele acestuia sunt însoțite și de certificatul scos de la ANAF, care arată că la data de 31.12.2016 datoriile societății la buget erau zero.Conform informațiilor furnizate de conducerea Șantierului Naval Constanța, începând cu anul 2004 și până în prezent, cifra de afaceri a Șantierului Naval a crescut semnificativ, șantierul a devenit plătitor de impozit pe profit, iar investițiile în infrastructură, modernizare echipamente, achiziții de echipamente noi cumulează zeci de milioane de euro în cei 15 ani de la privatizare.Aceste rezultate s-au înregistrat într-o perioadă în care industria construcțiilor de nave a fost lovită de cea mai mare criză înregistrată vreodată, criză care a condus la închiderea multor șantiere navale din Europa, China, Japonia și Coreea.În privința dinamicii resurselor umane Șantierul Naval Constanța și-a îndeplinit obligațiile din contractul de privatizare, numărul angajaților fiind influențat de investițiile în tehnologii și de evoluția cererii în domeniul în care Șantierul Naval își desfășoară activitatea.SNC este o societate activă pe piața muncii pentru angajări, un formator de specialiști și de caractere puternice. Referitor la prezența în șantier la diferite evenimente a numeroși oameni politici importanți, trecând peste imaginația încețoșată din mintea autorului, trebuie spus că vizitele de care Șantierul Naval Constanța s-a bucurat s-au datorat realizărilor angajaților societății, începând cu cei din linia întâi - mecanici, electricieni, sudori, lăcătuși navali - și terminând cu personalul tehnic, din administrație și conducere.Au participat la lansările de nave fostul președinte Traian Băsescu, fostul premier Victor Ponta precum și alți oameni politici importanți din administrația centrală și locală.„Prezentarea tendențioasă a cifrelor de bilanț ne creează un prejudiciu de imagine în fața partenerilor de afaceri. De altfel, avem parteneri de afaceri, clienți și în special furnizori care s-au arătat neliniștiți și au solicitat explicații suplimentare de la societate. Deontologic ar fi fost să fi cerut un punct de vedere conducerii companiei, care să fie publicat în acel articol”, a declarat directorul general al SNC, Radu Rusen.Dragi cititori, vă întrebați, pe bună dreptate, ce a generat această prezentare nereală a bilanțului contabil și activității unei societăți de talia Șantierului Naval? Cine l-a determinat pe Hagi să însăileze acel articol și ziarul „România Liberă” să-l publice? Răspunsurile la aceste întrebări le veți afla în edițiile următoare, când vom dezvălui ce-l deranjează pe Alexander Adamescu, patronul „României Libere”, și afacerile necurate care l-au adus de altfel în vizorul DNA.