Tomis 3, transformări majore. Străzi cu sens unic, tarabagii evacuaţi şi sens giratoriu controversat

Tomis 3, transformări majore. Străzi cu sens unic, tarabagii evacuați și sens giratoriu controversat

Sensul giratoriu provizoriu, amplasat între un alt sens de pe strada Primăverii și intersecția semaforizată a bulevardului Lăpușneanu cu strada Soveja, a iscat controverse în rândul șoferilor, călătorilor RATC sau chiar în rândul autorităților. Deși ar fi trebuit să fluidizeze traficul în zonă și să faciliteze accesul în City Park Mall, sensul giratoriu nou amplasat nu și-a făcut prea bine treaba.Deocamdată se fac analize de trafic și săptămâna viitoare ar putea fi scos acest sens giratoriu, potrivit admi-nistratorului străzii. „Are toate avizele, însă eu împreună cu colegii am considerat că nu este oportun acest sens giratoriu, când avem unul la strada Pri-măverii. Având în vedere că sunt avizele în regulă, i-am chemat pe cei de la City Park Mall și dacă timp de 4 sau 5 zile se produc blocaje, să renunțe la acel sens, pentru că o să fie o problemă cu traficul, mai ales la vară. Am stat în trafic de la ora 16:00, la ora 17:00 și nu am văzut blocaje, dar am înțeles că după ora 17:00 au fost probleme. În fiecare zi, colegii mei vor monitoriza această zonă, și dacă sunt probleme în trafic, săptă-mâna viitoare îl scoatem”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Viorel Farcaș, directorul general al Confort Urban SA.De cealaltă parte, reprezentanții Poliției Rutiere Constanța susțin că sensul provizoriu trebuie lăsat cel puțin o lună, pentru a vedea dacă fluidizează traficul sau mai mult îl încurcă. „Tocmai de aceea s-a și făcut sensul provizoriu, să vedem cum funcționează. Vrem să sincronizăm întreaga zonă. Vrem să încercăm și această variantă, cu sensul giratoriu. Cert este că nu ne putem da seama în câteva zile. După părerea mea, după trei săptămâni sau o lună ne putem da seama cât de mult își face treaba acest sens”, a precizat pentru „Cuget Liber”, cms. șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Totuși, dacă problemele în trafic vor continua în această zonă, Confort Urban împreună cu Polița Rutieră Constanța ar putea face o adresă Primăriei Constanța și conducerii City Park Mall pentru suspendarea autorizației.Se anunță și alte schimbări în traficul constănțean. Primăria Constanța va implementa sensuri unice în ceea ce privește aleile de acces către Piața Tomis 3, dinspre bulevardele Alexandru Lăpușneanu și Tomis, dar și dinspre strada Soveja. Această decizie a venit în urma acțiunilor zilnice de îndepărtare a comercianților ambulanți din zonă. „Noi amenajăm toată zona Tomis 3, cu piață cu tot, care a intrat într-un proces de modernizare. Primăria a desființat toți comercianții ilegali care stau pe stradă cu tarabele acelea, lângă piață. Am lărgit străzile, le-am reconfigurat și am făcut sensuri unice. Sunt mai multe sensuri pe care se va circula, dinspre Soveja spre piață, dinspre Lăpușneanu spre bulevardul Tomis, lângă clădirea Vămii, și dinspre Mega Image sens unic”, a mai declarat Viorel Farcaș, directorul general al Confort Urban SA.