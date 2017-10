Toate categoriile de militari vor fi foarte afectate! "Se vor trezi cu pensii mult mai mici"

6

Ce inseamna ,,mai mici ,, ? fata de ce au avut sau fata de cele obisnuite ? este greu sa traiesti ca pensionarii normali ? se ivoca mereu privatiunile vietii militare dar mucles despre avantajele de care au beneficiat ca rasplata. Armata noastra NU este acum in stare sa ne apere singura ( pt. dl Cruceru ) Normal pentru ca sintem o tara mica , saraca cu o dotare nu prea fericita ,am luat tehnica aruncata de altii . Adevarata aparare vine de la aliantele pe care le avem ( foarte bine ) Istoria ne-a aratat ca nu am stat niciodata bine la ,,vitejie,, S-o luam din sec xx : razboiul Balcanic ( batuti de bulgari la Turtucaia ) Primul razboi mondial ( ciufuliti rau de nemti ) Al doilea razboi mondial ( ciufuliti rau de rusi ) Chiar si in razboiul de independenta am fost sustinuti de rusi pe fondul declinului turcilor si a unei conjucturi balcanice favorabile. Dar intotdeauna am speculat ajutorul aliatilor le-am sarit in brate la final.. Totul este in cartea de istorie !