Toamna se numără vitezomanii

Fiecare sezon al anului are specificul lui în ceea ce privește principalele cauze ale producerii de accidente rutiere. De aceea, și activitatea polițiștilor se adaptează la schimbările valorilor de trafic și la condițiile economico-sociale. Dacă pe timpul verii principala cauză a producerii accidentelor rutiere grave o reprezintă depășirile neregulamentare, pe timpul toamnei și a primăverii viteza excesivă devine pericolul numărul unu, în vreme ce iarna, condițiile meteo au un cuvânt greu de spus în desfășurarea traficului auto. „Diferă foarte mult perioadele din an. Spre exemplu, vara, pentru că traficul rutier în județul Constanța se aglomerează foarte mult, scade numărul accidentelor grave produse pe fondul vitezei excesive, în schimb se înmulțesc semnifica-tiv incidentele rutiere din cauza depășirilor neregulamentare și a oboselii la volan. Au fost mulți turiști de week-end, care ve-neau pe litoral vineri noapte, sâmbătă stăteau toată ziua pe plajă, noaptea în cluburi, urmă-toarea zi iar la plajă și plecau duminică noaptea spre casă. Din cauza oboselii la volan am avut multe accidente rutiere”, ne-a declarat subinspector Marius Ghiță, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene. O altă cauză a indisciplinei în trafic pe timpul verii este generată de numărul mare de români care se întorc acasă din străinătate, mai ales în luna august. Subinspectorul Ghiță spune că mulți dintre aceștia își dau în petic când ajung în locurile de baștină, încurajați într-o oarecare măsură și de legea permisivă. „Ei știu că în Franța, Spania, Italia sau Germania legislația rutieră este foarte dură, așa că atunci când vin acasă conduc cu viteză, fără permis, se urcă băuți la volan. Aici ei cred că se poate orice. Acolo, sancțiunile pot merge până la confiscarea mașinii și amenzi de mii de euro, așa că nu își permit să încalce legea. Pe drumurile noastre își fac de cap”, ne-a declarat șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. Contravenții de sezon Citind statisticile Poliției Rutiere din ultimele luni, se evidențiază clar faptul că pe timpul verii depășirile neregulamentare și alcoolul la volan au dat mari bătăi de cap oamenilor legii, în vreme ce imediat după intrarea în extrasezon s-a înregistrat o explozie a cazurilor privind viteza excesivă. Astfel, pe timpul celor trei luni de vară, polițiștii constănțeni și cei detașați pe litoral au sancționat nu mai puțin de 749 cazuri de depășiri neregulamentare și 111 cazuri de consum de alcool, în timp ce la capitolul depășirea vitezei legale s-au înregistrat 256 de situații în întreg sezonul estival. Odată cu venirea lunii sep-tembrie, statisticile s-au schimbat brusc. Drumurile mai libere provoacă șoferii să apese pedala de accelerație până la fund, așa că repercusiunile nu au întârziat să apară. Într-o singură lună polițiștii constănțeni au reținut nu mai puțin de 322 de permise pentru viteză, iar în alte 219 situații s-au aplicat doar amenzi și puncte de penalizare. Astfel, în septembrie au fost scoși din trafic 541 de vitezomani, în condițiile în care pe durata întregii veri nu s-au înregistrat decât 256 de contravenții privind viteza excesivă. În schimb, numărul depășirilor neregulamentare s-a redus la 45. „Noi am început și vom continua și în perioada următoare activitățile pe linie de viteză. Vizate sunt toate drumurile naționale din județul Constanța. În plus, ne așteptăm și la o creștere a cazurilor de conducere sub influența alcoolului, mai ales că ies acum tulburelul, mustul, vinul. În mediul rural avem serioase probleme pe această linie și pe conducerea fără permis”, a mai adăugat subinspectorul Marius Ghiță.