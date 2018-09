Toader, despre evaluarea lui Lazăr: "Voi prezenta concluziile raportului. Protocoalele, nefireşti"

Toader, despre evaluarea lui Lazăr: "Voi prezenta concluziile raportului. Protocoalele, nefirești"

Tudorel Toader a ținut o conferință de presă în care a anunțat că evaluarea procurorului general nu trebuie privită ca o formă de presiune. Ministrul Justiției a mai spus că în opinia sa, protocoalele încheiate cu SRI sunt nefirești, și a mai punctat că va face publice concluziile raportului de evaluare a lui Augustin Lazăr, în funcție de care va face recomandări, scrie realitatea.netTudorel Toader a precizat încă de la început că decizia de declanșare a procedurii de evaluare a Procurorului General nu a fost luată exclusiv pe baza unor circumstanțe recente:"Deci sa fiti de acord, o scurtă declaratie de presa. Deci declaratia nu reprezita o replica, este doar o precizare. Cu ceva timp in urma spuneam ca vine o vreme in care fiecare dintre noi va fi evaluat. Decizia de declanșare a procedurii de evaluare a Procurorului General nu a fost luată exclusiv pe baza unor circumstanțe recente. În mod rezonabil nu se susține afirmația potrivit căreia evaluarea poate fi considerată o formă de presiune exercitată în legătură cu soluționarea unor dosare, protestul din 10 august, respectiv la dosarul Revoluției. Într-o astfel de logică o atare evaluare devine imposibil de realizat pentru că permanent se vor afla spre soluționare dosare cu rezonanță socială", a spus Tudorel Toader, la Ministerul Justiției.Ulterior, Toader a vorbit și despre protocoalele cu SRI, pe care le-a catalogat drept nefirești:"La începutul lui 2017, procurorul general se arăta indignat că nu exista niciun protocol. Procurorul făcea declarații în condițiile în care în 2016 tocmai semnase un protocol. Pe data de 19 martie 2018 i-am solicitat să demareze procedura de desecretizare a protocolului din 2009, de care aveam cunoștință. A doua zi am primit respectivul protocol mai puțin ultimele două pagini. Tot pe 20 martie am primit la MJ protocolul privind organizarea cooperării dintre SRI și PICCJ, cu caracter secret. Ca ministru al Justiției nu aveam voie să-l fac public, să fac referiri la conținutul acestuia și nu aveam competența să demarez vreo procedură de desecretizare. Respectivul protocol a fost trimis și la CSM și și-au pus aceeași problemă: de ce ni l-au trimis?"(...). Faptul trimiterii respectivului protocol la MJ și CSM nu absolvă sub nicio formă pe semnatarii acestuia. Ni l-a trimis spre informare, la ce și pentru ce?. Cu atât mai mult cu cât protocolul din 2009 fusese desecretizat. În art final se prevede textual că la data întrării în vigoare se abrogă protocolul din 2009. Abrogarea se referă doar la actele normative. Dacă semnatarii au înțeles să scrie că se abrogă, în acceptiunea lor aveau valențe de acte normative. Reprezintă o profundă sfidare la adresa statului de drept și la adresa cetățenilor faptul că în 2018 se desecretizează un protocol din 2009 care fusese abrogat în 2016 fără a se face vreo referire la acesta. Într-un stat de drept, protocoalele sunt ceva nefiresc".La final, Tudorel Toader a declarat că în 30 de zile va prezenta raportul evaluării lui Lazăr, în urma căruia va prezenta recomandări:"Eu am incercat prin acesta prezentare, nu am vrut sa intru pe fondul sau problema evaluării și la 30 de zile voi prezenta concluziile raportului de evaluare in functie de care voi face recomandări".Ministrul Justiției a mai declarat că dorește ca procurorul general Augustin Lazăr să clarifice de ce există două protocoale semnate în aceeași zi a anului 2016, însă cu conținut diferit, mai ales pentru că la Minister nu a ajuns această informație prin adresele oficiale.