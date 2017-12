TIR-urile alimentează în Bulgaria. Cât economisesc

Ştire online publicată Luni, 11 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Efectul scumpirii accelerate a carburanților: un transportator câștigă 500 de lei dacă face plinul unui singur tir în Bulgaria.Patronii români de firme de transport sau chiar și proprietarii de mașini obișnuite au acum foarte multe motive să ocoloească benzinăriile din România și să alimenteze în stațiile din Bulgaria, mai ales dacă oricum au drum acolo și trebuie să plătească oricum taxele vecinilor de la sud pentru utilizarea infrastructurii rutiere, potrivit unei analize a e-nergia.ro.După majorarea accizelor la carburanți, din România și deprecierea leului, diferența de preț la carburanți, între noi și bulgari, este din ce în ce mai mare. Potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al prețurilor la carburanți al Comisiei Europene, la data de 27 noiembrie, prețul mediu în România era de 1,135 euro pentru un litru de benzină, și de 1,157 euro pentru un litru de motorină. Prețurile sunt încă mult sub media europeană, dar sensibil mai mari decât în Bulgaria. În aceeași dată, prețul mediu de la pompele vecinilor noștri era de 1,033 euro la benzină și 1,025 euro la motorină.Așadar, diferența de preț ajunge până la 13 eurocenți pe litru, în cazul motorinei. Adică circa 60 de bani pe litru, la cursul actual leu-euro. Așadar, la un plin normal, de 50 de litri, un șofer de autoturism ar câștiga 30 de lei, însă, dacă facem socoteala pentru un camion cu un rezervor de 900 de litri, economia, dacă alimentează în Bulgaria, este de 540 de lei.Asta se întâmplă pentru că, la noi, prețurile au crescut mult mai mult decât în Bulgaria, alimentate de creșterea taxelor și de devalorizarea leului (bulgarii au curs fix pentru leva). Am făcut o comparație cu prețurile de la data de 11 septembrie, unltimele date Oil Bulletin dinainte de prima majorare a accizei din România.Atunci, la noi benzina costa 1,019 euro litrul și motorina 1,017 euro litrul, iar în Bulgaria ptețurile erau de 1,017 euro și, respectiv 0,995 euro. Diferența era astfel insesizabilă la benzină și de de sub doi cenți la motorină. După cum se observă însă acum, cel puțin în cazul motorinei (cel mai cumpărat carburant în România), această diferență a crescut de șapte ori.