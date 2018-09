TIR încărcat cu porumb, răsturnat pe DN 2. Şoferul a fost găsit mort, strivit de autovehicul

TIR încărcat cu porumb, răsturnat pe DN 2. Șoferul a fost găsit mort, strivit de autovehicul

Un TIR încărcat cu porumb s-a răsturnat duminică, in afara părții carosabile, pe DN2 E85, la Caldarușanca. Șoferul a fost găsit mort, prins sub autovehicul.Din primele verificări, se pare că TIR-ul se deplasa din direcția Buzău, către județul Ialomița.La un moment dat, autovehiculul ar fi pătruns pe contrasens, după care s-a răsturnat în afara carosabilului.Inițial, șoferul nu a fost găsit, dar după ce salvatorii au reușit să ridice TIR-ul, l-au găsit pe bărbat mort, prins sub încărcătură, scrie romaniatv.net