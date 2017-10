Tinerii, încurajaţi să devină şoferi de la 16 ani: "Vor obţine nişte deprinderi care le vor fi de folos"

Tinerii, încurajați să devină șoferi de la 16 ani: "Vor obține niște deprinderi care le vor fi de folos"

Încă din anul 2002, tinerii care au împlinit vârsta de 16 ani pot da examen pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria B1. Acest lucru le permite tinerilor să circule pe șosele cu un vehicul special, pentru a se acomoda cu traficul până la vârsta de 18 ani. Deși anul trecut s-a încercat implementarea modelului american sau a unor state din vestul Europei, pentru ca tinerii de 16 ani să poată conduce autoturisme, inițiativa nu a devenit lege.Pentru a acumula mai multă experiență la volan și a se familiariza cu șoselele, tinerii au posibilitatea să facă „practică” timp de doi ani, înainte de a intra în rândul șoferilor cu „acte-n regulă”. „Eu încurajez pe toată lumea să încerce să conducă de la 16 ani, pentru că în acest scop vor obține niște deprinderi care le vor fi de folos atunci când vor împlini 18 ani și vor da examen pentru categoria B. Din experiența de ofițer examinator, cu cât oamenii sunt mai în vârstă, cu atât învață mai greu să conducă. Cu cât ești mai tânăr, deprinderile de a învăța ceva sunt mai ușoare”, a declarat pentru „Cuget Liber”, cms. șef. Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța.Cvadriciclul, așa cum este denumit vehiculul, are o masă proprie ce nu depășește 550 de kilograme și este echipat cu un motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depășește 15kW. Atenție însă, protecția vehiculului nu este extrem de sporită, având o caroserie foarte ușoară, din plastic sau fibră de sticlă. Vehiculul dispune de doar câțiva cai putere și viteza maximă este de 45 km/h.Doar 18 tineri cu vârsta sub 18 ani de-țin permis pentru categoria B1, în prezent, în tot județul Constanța. Cauzele numărului mic de tineri cu permis pentru o astfel de categorie pot fi mai multe. Vehicule care se încadrează în B1 nu se găsesc cu ușurință în traficul rutier cotidian, fiind fabricate de constructori din Franța, Marea Britanie sau China.„Se susține un examen ca la orice categorie, probă teoretică și probă practică. Este important de menționat că ambii părinți trebuie să fie de acord pentru a fi susținut acest examen. Sunt 18 posesori de categoria B1, cu vârsta sub 18 ani, în tot județul Constanța”, a precizat comisarul șef Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.