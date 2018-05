Tinerii din Constanţa tind spre o carieră în Armată. "Este o meserie curată şi respectată"

Tinerii din Constanța tind spre o carieră în Armată. "Este o meserie curată și respectată"

Centrul Militar Zonal continuă să facă recrutări pentru școlile de maiștri militari și subofițeri. Tinerii aleg să urmeze o carieră militară pentru un venit stabil, dar și pentru dragostea față de uniformă. În unele cazuri, candidații preiau „ștafeta” militară din familie.„Fratele meu mi-a povestit cum este în Armată, dar în mare parte a fost alegerea mea și nu am fost constrâns în niciun fel. Nu am alte perspective, în acest moment, și este o alegere bună, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru moment. Nu am găsit atât de multe puncte slabe, care să mă facă să mă gândesc foarte bine înainte de un astfel de pas. Am ales Marina pentru că visul meu este să explorez și să mă plimb”, spune George R., un tânăr de 18 ani pe care l-am găsit pe holurile Centrului Militar Zonal Constanța.George a venit însoțit la înscrieri alături de cel mai bun prieten al său, dar și de mama sa, încrezătoare că o carieră în Armată este cea mai bună cale de urmat pentru fiul ei.„Fratele lui mai mare este tot în Armată și cred că pentru băieți poate reprezenta o carieră frumoasă. Contează salariul, stabilitatea, nu este lucru puțin în zilele noastre. Dacă este serios, poate avea o carieră frumosă. Sunt plusuri și minusuri, dar trăgând linie, cred că este decizia cea bună”, ne-a precizat Claudia R., mama unuia dintre candidați.Majoritatea candidaților pentru școlile de maiștri se îndreaptă spre marină, pentru că sunt mai aproape de casă și vor lucra tot în județul Constanța, Tulcea sau Brăila.Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a scos la concurs 110 locuri. Pot participa candidați care au promovat examenul de Bacalaureat sau care susțin în acest an examenul. Candidații trebuie să aibă vârsta de până la 30 de ani.Nicu F. a venit la înscrieri alături de George și este pregătit să urmeze aceeași carieră împreună cu prietenul și colegul său de școală.„Mi-a plăcut că este o meserie frumoasă, curată. Nu am avut atracție către Poliție, Jandarmerie, îmi place mai mult uniforma militară. Este o meserie respectată și cred că ar trebui ca Armata să fie obligatorie, pentru că te motivează și te formează”, ne-a declarat tânărul.Până acum s-au înscris peste 100 de candidați, aproximativ 70 exprimându-și dorința să se înscrie la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.„După examenul medical urmează proba cea mai grea, cea sportivă. Atenție, mai mult de 50% dintre candidații noștri nu trec aceste probe. Probele se susțin la Academia Navală «Mircea cel Bătrân» și veți fi anunțați dinainte, pentru că se susțin în serii, în cursul lunii iulie, înainte de examenul de bacalaureat”, le-a transmis candidaților locotenent-colonel Adrian Hodorogea, șeful Biroului Recrutare-Informare din cadrul Centrului Militar Zonal Constanța. Recrutarea a început în luna noiembrie a anului trecut și se va încheia la data de 2 mai, iar la data de 6 august are loc prezentarea candidaților la școala militară.