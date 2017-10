Tinerii din Constanţa, spaima şoselelor? Ce tarifele la RCA li s-au pregătit

Tinerii din Constanța, spaima șoselelor? Ce tarifele la RCA li s-au pregătit

Orice autovehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă poliță de Răspundere Civilă Auto (RCA). Tarifele practicate pe piață diferă în funcție de societatea de asigurări, unele prețuri depășind lejer, mai nou, 4.000 lei. Asta pentru că tarifele au fost majorate pentru anul 2015, pe motivul că societățile de asigurări sunt pe pierdere din pricina evenimentelor rutiere numeroase. Polițele de asigurare RCA se încheie numai cu asiguratorii care sunt autorizați în acest sens de către ASF, iar lista include, din acest an, doar zece societăți: Allianz-Țiriac, Generali, Asirom Vienna Insurance, Euroins, Astra, Omniasig, Carpatica, Groupama, Uniqa și City Insurance . ABC era inclusă, de asemenea, pe lista societăților autorizate de ASF, însă reprezentanții acesteia au anunțat că se retrag de pe piața asigurărilor RCA.Prin intermediul asigurării obligatorii RCA, conform Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), „terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului asigurat, primesc des-păgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite”. Schimbările de norme dispuse de ASF au determinat majorarea, din acest an, a tarifelor chiar și cu 30% pentru polițele RCA, în funcție de compania de asigurare. Prețul RCA variază în funcție de vârsta șoferului, puterea și capacitatea cilindrică a auto-mobilului și zona unde este condusă mașina. Cu cât daunele sunt mai multe pe fiecare dintre aceste categorii, cu atât prețul este mai mare. Conform studiilor făcute în funcție de prețurile practicate de brokeri, Constanța este, în acest an, cel mai scump oraș în ceea ce privește polițele RCA. Ministrul Finanțelor Publice, Darius Bogdan Vâlcov a solicitat conducerii Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) să reanalizeze și să regândească sistemul în privința tinerilor. „Consider că actuala realitate este una care îi pune pe tineri în dificultatea de a plăti niște polițe RCA, care pot ajunge să fie chiar mai scumpe decât mașina pe care o conduc. Trebuie identificată o soluție pentru a nu pune presiune pe tineri. Sunt convins că marea parte a acestora nu își vor putea permite să plătească un RCA de peste 2.000 de lei. Am încredere că speța va fi reanalizată de către ASF, astfel încât să venim în sprijinul tinerilor și nu împotriva lor”, a precizat ministrul Finanțelor.Concluziile pentru acest an sunt cu atât mai drastice dacă ne uităm la prețul unei polițe pentru tinerii cu vârste de până în 30 de ani. Aici, prețurile au explodat. Spre exemplu, un tânăr care conduce o mașină cu un motor 1,6 benzină va plăti, pentru o asigurare valabilă 12 luni la City Insurance nu mai puțin de 2.914 lei. Același tânăr va plăti 2.385 la Asirom, 3.190 lei dacă încheie polița la Carpatica, 3.580 la Omniasig, 3.145 la Astra, 4.422 la Groupama și 4.842 la Euroins. Însă de ce diferă atât de mult prețurile de la o companie de asigurări la alta? Răspunsul ni-l dau specialiștii: „Prețurile diferă de la o companie de asigurări la alta. Asta și pentru că o societate de asigurări mai scumpă nu îți va pune bețe în roate. Aici totul se rezumă la despăgubiri. În timp ce la societatea unde polița de asigurare este mai scumpă vei fi despăgubit într-un timp relativ scurt, iar reparațiile vor fi făcute ca la carte, fără probleme, la societățile cu polițe mai ieftine încep să strâmbe din nas, să îți găsească probleme, să îți explice cum de fapt lovitura cutare nu este din accident ci exista pe autoturism, tot felul de gium-bușlucuri pentru a nu te despăgubi sau a reduce costul despăgubirii la jumătate”. În această situație, în care prețurile pentru polițele RCA încheiate de tineri au explodat, aceștia spun că, cel mai probabil, își vor trece mașinile pe numele părinților.