Tineri, prinşi cu droguri de vânzare

Tineri, prinși cu droguri de vânzare

Jandarmii au surprins patru persoane care aveau în autoturism și buzunare, șase aparate de mărunțit tip grinder, două pungulițe și trei folii de aluminiu cu substanță vegetală verde sub formă de muguri și un pliculeț cu substanță sub formă de pulbere galbenă.Duminică, 23 septembrie, în jurul orei 22, jandarmii Grupării Mobile Constanța care se aflau în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice în municipiul Constanța, pe strada Poporului, au observat patru tineri cu un comportament suspect care au început să se agite la vederea echipajului.„Au fost somați, s-au oprit și li s-a făcut controlul corporal sumar. Asupra acestora și în autoturismul cu care au venit, jandarmii au mai găsit șase aparate de mărunțit tip grinder, două pungulițe și trei folii de aluminiu cu substanță vegetală verde sub formă de muguri și un pliculeț cu substanță sub formă de pulbere galbenă. Pungulițele, foliile, griderele găsite asupra acestora și în mașină vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, în vederea continuării cercetărilor”, au declarat reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța.