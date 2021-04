Timonierul din Constanța, căutat în Italia pentru omor, eliberat din arest

Reamintim că bărbatul, timonier de carieră, a fost pus sub acuzare după ce tancul petrolier pe care era îmbarcat, „Vulcanello”, ar fi lovit un vas de pescuit, fapt ce a dus la moartea a trei pescari ce se aflau în ambarcațiune. Anchetatorii au pus sub acuzare patru suspecți: pe Raffaele B., 74 de ani, administrator și reprezentant legal al companiei Augusta Due SRL, Gioacchino C., 45 de ani, comandant al navei „Vulcanello”, Giuseppe C., 26 de ani, ofițer punte III, și Mihai J., 53 de ani, timonier.





Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție a României au decis eliberarea din arest preventiv a unui bărbat de 53 de ani, căutat de autoritățile italiene pentru a fi tras la răspundere pentru ucidere din culpă și participație la naufragiu și scufundarea unei nave. Judecătorii italieni au emis pe numele lui Mihai J., de 53 de ani, un mandat european de arestare, iar după depistarea bărbatului, în Constanța, magistrații Curții de Apel Constanța au decis arestarea lui preventiv în vederea predării. Decizia a fost contestată, iar instanța superioară a hotărât înlocuirea măsurii cu cea a controlului judiciar, până pe 29 aprilie.