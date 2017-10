TIMBRUL DE MEDIU, ÎNLOCUIT CU O TAXĂ - VIGNETĂ DE INTRARE ÎN ORAŞ. Maşinile vechi vor plăti o taxă mai mare

TIMBRUL DE MEDIU, ÎNLOCUIT CU O TAXĂ - VIGNETĂ DE INTRARE ÎN ORAȘ. Mașinile vechi vor plăti o taxă mai mare

Ştire online publicată Joi, 23 Februarie 2017.

Autoritatile vor sa introduca o vinieta speciala pentru masini in locul timbrului de mediu, eliminat de guvernul Grindeanu.Va fi o taxa de acces cu masina in marile orase din Romania si, cu cat masina e mai poluanta, cu atat vinieta va costa mai mult.Aceasta masura nu va rezolva insa problema noxelor si imbatranirii parcului auto. Dupa eliminarea timbrului de mediu, mii de romanii isi cumpara si inmatriculeaza masini vechi din Uniunea Europeana, iar autoritatile de mediu spun ca orasele vor fi mai sufocate si mai poluate, informează site-ul stirileprotv.ro.Un grup de lucru de la Ministerului Mediului pregateste aceasta taxa speciala pe care o vor plati soferii care vor sa intre cu masinile in orasele aglomerate.Responsabilii de la Ministerul Mediului se gandesc la un model similar taxei de congestie din Londra. Astfel, daca vreti sa intrati cu masina intr-o aglomerare urbana, cum ar fi centrul Bucurestiului, veti plati o taxa. Cuantumul acesteia nu a fost stabilit inca. Insa daca masina polueaza mai mult, veti plati respectiv o taxa mai mare.Astfel, pentru o masina cu norma de poluare Euro 2 sau Euro 3, titularul va plati mai mult fata de o masina Euro 4, Euro 5 sau Euro 6. Iar masinile electrice nu vor fi taxate. Primariile urmeaza sa delimiteze zonele unde se va aplica vinieta.Surse din cadrul Ministerului Mediului propun ca taxa de intrare in aglomerarile urbane sa fie platita pe internet sau pe sms. Politistii de la politia locala ar urma sa-i identifice pe soferii care nu au facut-o si sa ii amendeze.Autoritatile de mediu cred ca poluarea din orase va creste si mai mult, dupa ce a fost eliminata taxa de mediu de la 1 februarie. Mii de de romani s-au grabit sa aduca deja vehicule din strainatate. La Iasi, de pilda, coada de la serviciul de inmatriculari este atat de mare, incat cel care se programeaza azi va fi chemat peste o luna.Vinieta nu se va aplica pentru zonele mai putin aglomerate din marile orase sau pentru drumurile nationale si autostrazi. Nu se stie deocamdata nici daca o vor plati si cei care au domiciliul in zonele centrale.Ministrul Mediului promite sa explice saptamana viitoare in detaliu cum va functiona vinieta. Intre timp, Asociatia Producatorilor si Importatorilor de autoturisme atrage atentia ca eliminarea timbrului de mediu va avea efecte negative majore asupra mediului.