Timbrul de mediu ar putea fi transformat în impozit anual. Toţi şoferii vor plăti

Timbrul de mediu ar putea fi transformat în impozit anual. Toți șoferii vor plăti

Ştire online publicată Marţi, 08 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Timbrul de mediu pentru autovehicule va fi transformat în impozit anual, cu un cuantum mai mare al taxei pentru mașini noi și, în principal, second-hand, dar plătit eșalonat în timp, pe durata de utilizare a mașinii, cu o tranșă mai mică la început, dar a cărei valoare va crește în fiecare an, conform unui proiect consultat de profit.ro și sprijinit de toate par-tidele parlamentare.Suma finală de plată nu va mai fi calculată cu un coeficient de reducere, ci, dimpotrivă, va fi ajustată în creștere cu un coeficient a cărui valoare va crește în fiecare an în care mașina funcționează și poluează.„Proiectul, care va fi discutat de Parlament, menține regula conform căreia suma de plată este calculată în raport cu emisiile de noxe, dar elimină posibilitatea de acordare a unei reduceri. Mai mult, timbrul de mediu, care la acest moment este plătit o singură dată în anumite cazuri - precum la momentul înmatriculării, la reintro-ducerea în parcul auto național a unui autovehicul, dacă proprie-tarul a primit înapoi valoarea reziduală a timbrului atunci când a scos mașina din parcul auto și la transcrierea dreptului de proprietate asupra mașinii pentru care nu a fost achitată o taxă - va fi transformat într-un impozit anual, pe care proprietarii de mașini vor fi obligați să îl plătească în fiecare an, odată cu taxele și impozitele locale”, informează site-ul profit.ro.Suma acestui impozit anual nu va fi însă achitată într-o singură tranșă, ci eșalonat pe durata medie de utilizare a mașinii, cu o sumă mai mică de plată în primul an de la înmatriculare, dar care va crește gradual, în fiecare anîn care mașina funcționează. Practic, suma totală de plată va fi împărțită pe anii în care mașina va funcționa, dar nu în mod egal, ci în creștere de la un an la altul.De asemenea, dacă autoturismul este vândut, noul proprietar va continua plata impozitului până la stingerea celor 15 ani de utilizare, prevăzuți de lege.Durată medie de utilizare a unei mașini a fost estimată, pe baza datelor Registrului Auto Român, la 15 ani.Un alt argument al acestor modificări pregătite este că suma de plată impusă proprietarilor de mașini va fi mult mai suportabilă, prin faptul că nu mai trebuie achitată într-o singură tranșă, ci este împărțită pe ani, iar tranzacțiile pe piața auto vor fi deblocate, fiind încurajate importul de mașini, dar și producția internă.În același timp, va fi descurajată achiziția de mașini vechi, poluante, iar proprietarii nu își vor mai înmatricula autovehiculele în țările vecine României, unde nu sunt cerute astfel de taxe sau suma de plată este mai mică.Inițiativa este susținută de toate partidele parlamentare, ceea ce înseamnă că ar putea deveni lege în scurt timp.